Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  ФОТО. Жена футболиста сборной Украины показала красоту на Рождество
27 декабря 2025, 22:35
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины показала красоту на Рождество

Кристина Яремчук приятно порадовала глаз своих фолловеров

Instagram. Кристина Яремчук

Жена футболиста «Олимпиакоса» и сборной Украины Романа ЯремчукаКристина Яремчук – опубликовала в Instagram свежие фото.

На снимках она предстала в эффектном бордовом образе, подчеркнувшем ее фигуру и чувство стиля.

Элегантный жакет, короткий топ и мини-юбка в сочетании с высокими каблуками создали яркий и праздничный образ, а рождественские елки на фоне добавили атмосферы уюта.

Подписчики отметили красоту, уверенность и впечатляющий внешний вид Кристины.

