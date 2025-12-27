ФОТО. Жена футболиста сборной Украины показала красоту на Рождество
Кристина Яремчук приятно порадовала глаз своих фолловеров
Жена футболиста «Олимпиакоса» и сборной Украины Романа Яремчука – Кристина Яремчук – опубликовала в Instagram свежие фото.
На снимках она предстала в эффектном бордовом образе, подчеркнувшем ее фигуру и чувство стиля.
Элегантный жакет, короткий топ и мини-юбка в сочетании с высокими каблуками создали яркий и праздничный образ, а рождественские елки на фоне добавили атмосферы уюта.
Подписчики отметили красоту, уверенность и впечатляющий внешний вид Кристины.
