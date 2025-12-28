Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Микель АРТЕТА: «Нам будут нужны все»
Англия
Микель АРТЕТА: «Нам будут нужны все»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал победу над «Брайтоном»

Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Брайтоном» (2:1) в матче 18-го тура УПЛ:

«Я считаю, что мы доминировали на протяжении всего матча. Мы создали множество моментов, множество опасных ситуаций, и я считаю, что мы сделали много хороших вещей, благодаря которым счет должен был быть намного больше, чем 2:0. Но когда ты этого не делаешь, а команды имеют качество, они имеют много индивидуального качества и забивают гол, то игра продолжается.

Но в целом, после того как мы играли каждые три дня, выступление, которое ребята показали сегодня, со всеми сложными ситуациями, через которые мы проходим, особенно в защите, ребята достойно справились с задачей.

Когда Райс играет на позиции правого защитника, это просто невероятно, и я очень горжусь ими. Деклан на позиции правого защитника — это действительно хороший пример того, как я чувствую команду, ее дух и желание победить.

Нам понадобятся все, некоторые из них на других позициях, и они должны пройти через то, через что мы проходим. Это замечательно наблюдать.

Эдегор? Я думаю, что он был великолепен сегодня. Я думаю, что это была, пожалуй, лучшая игра, которую он провел в этом сезоне. Очень активный, очень позитивный, очень агрессивный с мячом. Так что я очень доволен.

То, как ребята играют и достигают результатов в этом невероятном графике, с травмами, которые мы пережили, — это невероятно. Нам понадобится энергия каждого».


Кристал Пэлас – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Пеп ГВАРДИОЛА: «Иногда я хочу поцеловать этого игрока Манчестер Сити»
Энцо МАРЕСКА – о поражении от Астон Виллы: «Мы доминировали»
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига Арсенал - Брайтон Микель Артета пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: ФК Арсенал Лондон




