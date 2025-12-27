ФОТО. Мбаппе показал, как он провел Рождество. В Марокко

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе опубликовал в Instagram свежие фотографии, посвященные рождественским праздникам.

Футболист провел Рождество в Марокко – в компании своего близкого друга Ашрафа Хакими. На снимках Мбаппе позирует у украшенных елок, наслаждается традиционным марокканским ужином, а также показывает подарок – футболку сборной Марокко с фамилией Хакими.

Также Мбаппе посетил матч Кубка африканских наций Марокко – Мали, который завершился вничью 1:1. Француз наблюдал за игрой с трибун и поддерживал сборную Марокко.

Публикация быстро собрала сотни тысяч лайков и вызвала активную реакцию болельщиков, которые отметили теплую дружбу Мбаппе и Хакими.