Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Мбаппе показал, как он провел Рождество. В Марокко
Другие новости
27 декабря 2025, 21:16 |
801
0

ФОТО. Мбаппе показал, как он провел Рождество. В Марокко

Килиан Мбаппе провел светлый праздник в компании Ашрафа Хакими

27 декабря 2025, 21:16 |
801
0
ФОТО. Мбаппе показал, как он провел Рождество. В Марокко
Instagram. Килиан Мбаппе

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе опубликовал в Instagram свежие фотографии, посвященные рождественским праздникам.

Футболист провел Рождество в Марокко – в компании своего близкого друга Ашрафа Хакими. На снимках Мбаппе позирует у украшенных елок, наслаждается традиционным марокканским ужином, а также показывает подарок – футболку сборной Марокко с фамилией Хакими.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Также Мбаппе посетил матч Кубка африканских наций Марокко – Мали, который завершился вничью 1:1. Француз наблюдал за игрой с трибун и поддерживал сборную Марокко.

Публикация быстро собрала сотни тысяч лайков и вызвала активную реакцию болельщиков, которые отметили теплую дружбу Мбаппе и Хакими.

По теме:
ФОТО. На футболиста Реала набросились зоозащитники. Он играл с Забарным
ФОТО. Итальянская журналистка впечатлила своей красотой на матче
ФОТО. У звезды Реала новая девушка. Она – красавица
фото Килиан Мбаппе lifestyle Ла Лига Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ашраф Хакими
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шоковая терапия в Одессе на Рождество
Футбол | 27 декабря 2025, 11:50 0
Шоковая терапия в Одессе на Рождество
Шоковая терапия в Одессе на Рождество

У Александра Кучера так и не удалось достичь ни одной цели с «Черноморцем»…

У кого 10? Известна оценка Ярмолюка за матч АПЛ, в котором он отдал ассист
Футбол | 27 декабря 2025, 21:55 0
У кого 10? Известна оценка Ярмолюка за матч АПЛ, в котором он отдал ассист
У кого 10? Известна оценка Ярмолюка за матч АПЛ, в котором он отдал ассист

Брентфорд обыграл Борнмут со счетом 4:1

Невероятная команда Эмери. Астон Вилла шокировала Челси в Лондоне
Футбол | 27.12.2025, 21:30
Невероятная команда Эмери. Астон Вилла шокировала Челси в Лондоне
Невероятная команда Эмери. Астон Вилла шокировала Челси в Лондоне
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Бокс | 27.12.2025, 09:29
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Футбол | 27.12.2025, 06:47
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джошуа выступил с заявлением после брутального нокаута в бою с Полом
Джошуа выступил с заявлением после брутального нокаута в бою с Полом
25.12.2025, 17:43 1
Бокс
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
27.12.2025, 08:33 24
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
26.12.2025, 08:52 2
Футбол
Суркис по видеосвязи пригласил иностранного тренера в Динамо
Суркис по видеосвязи пригласил иностранного тренера в Динамо
26.12.2025, 10:32 3
Футбол
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
26.12.2025, 08:34 7
Футбол
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
26.12.2025, 00:23 1
Бокс
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
26.12.2025, 00:01 12
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
27.12.2025, 10:45
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем