Энцо МАРЕСКА – о поражении от Астон Виллы: «Мы доминировали»
  Энцо МАРЕСКА – о поражении от Астон Виллы: «Мы доминировали»
Англия
28 декабря 2025, 10:52
Энцо МАРЕСКА – о поражении от Астон Виллы: «Мы доминировали»

Главный тренер «Челси» прокомментировал поражение от «Астон Виллы»

Энцо МАРЕСКА – о поражении от Астон Виллы: «Мы доминировали»
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (1:2) в матче 18-го тура АПЛ:

«Я думаю, что в течение часа, пока мы не пропустили гол, мы доминировали в игре. Мы играли очень хорошо. К сожалению, после этого динамика игры немного изменилась. Я думаю, что до того момента, как они забили гол и сравняли счет 1:1, мы должны были забить еще два или три гола.

Да, замены «Астон Виллы» изменили динамику игры. Повторяю, в первом тайме и первых 15 минутах второго тайма мы должны были забить больше голов.

Замена Палмера? Он очень старался, но был немного уставшим. В целом, он провел хорошую игру.

Если проанализировать первый час игры, то нельзя говорить об опыте. Но после этого у нас были с этим проблемы. Изменения, которые они сделали – Уоткинс, Онана и Санчо – немного улучшили их игру».

