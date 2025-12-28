Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Турции продолжаются массовые задержания по делу о ставках в футболе
Турция
28 декабря 2025, 11:55 |
42
0

В рамках дела задержаны десятки человек, включая бывшего руководителя Галатасарая

В Турции продолжаются массовые задержания по делу о ставках в футболе
Turkiye Today.Эрден Тимур

Турецкая прокуратура распорядилась задержать еще 29 человек в рамках расследования незаконных ставок в профессиональном футболе.

По данным телеканала NTV, 24 подозреваемых уже задержаны, среди них – бывший руководитель «Галатасарая» Эрден Тимур. Еще четверо находятся в розыске, один уже отбывает наказание.

Сообщается, что 14 подозреваемых являются игроками турецких лиг. Часть дела связана со ставками на матч Суперлиги между «Касымпашей» и «Самсунспором» в октябре 2024 года.

Расследование продолжается на фоне масштабных санкций со стороны Футбольной федерации Турции, которая ранее отстранила сотни арбитров и игроков.

азарт ставки Федерация футбола Турции Галатасарай Самсунспор Касымпаша
Александр Гринник Источник: Reuters
