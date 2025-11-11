Скандал продолжается. В Турции отстранили более 1000 футболистов

Федерация футбола Турции объявила о передаче 1024 футболистов в Дисциплинарный совет по профессиональному футболу (ПФДК) из-за участия в ставках. Мера предосторожности вступает в силу с 10 ноября 2025 года.

В связи с этим TFF начала срочные переговоры с ФИФА о продлении зимнего трансферного окна на 15 дней, чтобы клубы могли компенсировать потерю игроков.

Исполнительный совет также перенес матчи Второй и Третьей лиг на две недели, тогда как Суперлига и Первая лига продолжат сезон по расписанию.

Среди 27 отстраненных игроков Суперлиги – вратарь «Бешикташа» Эрсин Дестаноглу, футболисты «Галатасарая» Эрен Элмалы и Метехан Балтаджи, а также игроки «Трабзонспора» Боран Башкан и Салих Малкочоглу.

Дела 47 игроков, замеченных в единичных ставках, временно отложены до получения дополнительных данных.

Ранее стало известно, что в ходе этого же расследования отстранили 149 арбитров