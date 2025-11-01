Судейский скандал в Турции. Отстранены 149 футбольных арбитров
Расследование подтвердило участие судей в ставках и нарушения стандартов честности
Федерация футбола Турции (TFF) отстранила 149 судей после выявления доказательств их участия в ставках на футбольные матчи, что прямо запрещено регламентом организации.
Проверка охватила 571 судью всех профессиональных лиг. У 371 из них нашли аккаунты на платформах ставок, из которых 152 были активными. Среди отстраненных – 22 судьи, которые активно судили матчи в высшем дивизионе страны.
Президент TFF Ибрагим Хаджиосманоглу заявил, что нарушители больше не смогут работать в футболе.
