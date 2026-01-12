Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Защитник Динамо может продолжить карьеру во втором дивизионе Турции
Украина. Премьер лига
12 января 2026, 10:23
Защитник Динамо может продолжить карьеру во втором дивизионе Турции

«Амедспор» Диярбакыр намерен арендовать Александра Сироту, который играет за «Коджаэлиспор»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Сирота

Защитник киевского «Динамо» Александр Сирота с высокой вероятностью продолжит карьеру во втором по силе дивизионе чемпионата Турции.

В нынешнем сезоне украинский защитник выступает на правах аренды за турецкий «Коджаэлиспор», однако имеет мало игровой практики и провел на поле всего восемь матчей.

В услугах 25-летнего игрока заинтересован «Амедспор» Диярбакыр, который вступил в переговоры об аренде защитника:

«Команда, которая представляет Диярбакыра, намерена пополнить свой состав украинским центральным защитником и уже начала переговоры.

«Коджаэлиспор» не будет препятствовать уходу украинца. Если Сирота покинет команду, «зелено-черные» укрепят защиту местным игроком, освободив тем самым место в своей квоте на иностранных футболистов», – сообщили в Турции.

В составе «Динамо» Сирота провел 85 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативных передачи.

