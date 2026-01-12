Защитник Динамо может продолжить карьеру во втором дивизионе Турции
«Амедспор» Диярбакыр намерен арендовать Александра Сироту, который играет за «Коджаэлиспор»
Защитник киевского «Динамо» Александр Сирота с высокой вероятностью продолжит карьеру во втором по силе дивизионе чемпионата Турции.
В нынешнем сезоне украинский защитник выступает на правах аренды за турецкий «Коджаэлиспор», однако имеет мало игровой практики и провел на поле всего восемь матчей.
В услугах 25-летнего игрока заинтересован «Амедспор» Диярбакыр, который вступил в переговоры об аренде защитника:
«Команда, которая представляет Диярбакыра, намерена пополнить свой состав украинским центральным защитником и уже начала переговоры.
«Коджаэлиспор» не будет препятствовать уходу украинца. Если Сирота покинет команду, «зелено-черные» укрепят защиту местным игроком, освободив тем самым место в своей квоте на иностранных футболистов», – сообщили в Турции.
В составе «Динамо» Сирота провел 85 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативных передачи.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Евгений Волынец продлил соглашение с житомирянами
11 января Марта уступила первой ракетке мира в решающем поединке пятисотника в Брисбене