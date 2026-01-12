Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Скрипник отправил двух игроков Зари в дубль. Клуб думает, что дальше
Украина. Премьер лига
12 января 2026, 16:29 | Обновлено 12 января 2026, 16:51
Скрипник отправил двух игроков Зари в дубль. Клуб думает, что дальше

Вакула и Головкин тренеру не нужны

ФК Заря. Владислав Вакула

Как стало известно Sport.ua, игроки «Зари» Владислав Вакула и Иван Головкин не поедут на заграничный сбор луганчан в Турцию и будут готовиться ко второй части сезона с молодежным составом, который возвращается из отпуска 13 января.

Но поскольку эти футболисты связаны контрактом с «Зарей» до 30 июня 2027 года, то клубное руководство будет решать вопрос с их продажей или арендой.

Футболисты «Зари» планируют 13 января отправиться на заграничный сбор и уже 17 января сыграют в Белеке первый контрольный матч.

Вакула в этом сезоне сыграл три матча, а Головкин принял участие в одном матче УПЛ.

По теме:
Стало известно, где может продолжить карьеру Авагимян, который покинул ЛНЗ
Игрок сборной Бразилии покинет АПЛ. Он уже договорился с именитым клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла подписала форварда из Лиги 1
