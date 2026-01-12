Скрипник отправил двух игроков Зари в дубль. Клуб думает, что дальше

Как стало известно Sport.ua, игроки «Зари» Владислав Вакула и Иван Головкин не поедут на заграничный сбор луганчан в Турцию и будут готовиться ко второй части сезона с молодежным составом, который возвращается из отпуска 13 января.

Но поскольку эти футболисты связаны контрактом с «Зарей» до 30 июня 2027 года, то клубное руководство будет решать вопрос с их продажей или арендой.

Футболисты «Зари» планируют 13 января отправиться на заграничный сбор и уже 17 января сыграют в Белеке первый контрольный матч.

Вакула в этом сезоне сыграл три матча, а Головкин принял участие в одном матче УПЛ.