Португальский комментатор – о Судакове: «Он бы уже не играл, если б не это»

Португальский комментатор Хосе Каладо поделился мнениями об украинском полузащитнике лиссабонской «Бенфики» Георгии Судакове.

«Есть люди, которые, возможно, думают, что игроки – это машины, но это не так. Страдания всегда есть, они всегда присутствуют. И я прекрасно понимаю страдания этого парня. Я это понял, еще когда Трубин прибыл в «Бенфику». Очевидно, что это молодые ребята, они должны почувствовать это на собственной шкуре, они должны почувствовать, через что проходит их страна. Они, очевидно, должны быть расстроены этой ситуацией.

Судаков приходит в новый чемпионат, новую команду, с совершенно другими ожиданиями, чем те, к которым он привык. Он играет на позиции, которая, возможно, не та, на которой он привык играть раньше. Он привык играть на более свободной, раскованной, динамичной позиции. Сейчас же он играет на позиции, которая часто заставляет его помогать защитнику, когда это необходимо. И он также часто страдает от этого.

У Судакова дела шли не очень хорошо. Если бы он не стоил 30 миллионов или был игроком молодежной академии на этой позиции, возможно, он бы больше не был игроком стартового состава. Он больше не играл бы. Другими словами, Судакову дали возможность проявить себя. Но если этот молодой игрок не показывает результатов на этой позиции, мы должны посмотреть, есть ли другая позиция, на которую его можно поставить, чтобы он мог показывать результат. А уже после того, как он не покажет результатов, дайте кому-то другому возможность выйти на замену», - сказал Коладо в эфире CMTV.

