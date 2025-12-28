Чемпион Италии неожиданно решил подписать футболиста Динамо
«Наполи» претендует на Цитаишвили
Вингер французского «Меца» Георгий Цитаишвили, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», привлек внимание нескольких крупных клубов из топовых европейских чемпионатов.
Как сообщает журналист Экрем Конур, в услугах 22-летнего грузина заинтересованы «Лион», «Лилль», «Лацио», «Вильярреал» и «Наполи». Клубы уже начали переговоры о возможном трансфере.
Цитаишвили, который находится в аренде у «Меце» до конца текущего сезона, продолжает успешно выступать в Лиге 1. За этот сезон он провел 17 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Его контракт с «Динамо» действует до июня 2026 года.
