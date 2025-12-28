Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чемпион Италии неожиданно решил подписать футболиста Динамо
Украина. Премьер лига
28 декабря 2025, 07:55 |
1872
1

Чемпион Италии неожиданно решил подписать футболиста Динамо

«Наполи» претендует на Цитаишвили

28 декабря 2025, 07:55 |
1872
1 Comments
Чемпион Италии неожиданно решил подписать футболиста Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Цитаишвили

Вингер французского «Меца» Георгий Цитаишвили, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», привлек внимание нескольких крупных клубов из топовых европейских чемпионатов.

Как сообщает журналист Экрем Конур, в услугах 22-летнего грузина заинтересованы «Лион», «Лилль», «Лацио», «Вильярреал» и «Наполи». Клубы уже начали переговоры о возможном трансфере.

Цитаишвили, который находится в аренде у «Меце» до конца текущего сезона, продолжает успешно выступать в Лиге 1. За этот сезон он провел 17 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Его контракт с «Динамо» действует до июня 2026 года.

По теме:
Кремонезе – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Почти 100 очков. Барселона стала победителем 2025 года в испанской Ла Лиге
Камбэк последних секунд. Лацио упустил победу под занавес матча
Георгий Цитаишвили трансферы УПЛ трансферы Лиги 1 трансферы трансферы Серии A трансферы Ла Лиги Лион Лилль Лацио Вильярреал Наполи Мец
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аталанта – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 28 декабря 2025, 04:14 0
Аталанта – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Аталанта – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 28 декабря в 21:45 по Киеву

Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
Хоккей | 27 декабря 2025, 10:45 1
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии

Яркие матчи на старте турнира

Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
Футбол | 27.12.2025, 09:08
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
Дорогой украинский футболист попал в список трансферных целей Бенфики
Футбол | 27.12.2025, 22:57
Дорогой украинский футболист попал в список трансферных целей Бенфики
Дорогой украинский футболист попал в список трансферных целей Бенфики
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 27.12.2025, 08:40
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dynamic
Динамо це знак якості💯💯🤍💙🤍💙
Ответить
-1
Популярные новости
ЧИСОРА: «О каком мужестве речь? Этот боксер не пошел воевать за страну»
ЧИСОРА: «О каком мужестве речь? Этот боксер не пошел воевать за страну»
26.12.2025, 10:42 17
Бокс
Суркис по видеосвязи пригласил иностранного тренера в Динамо
Суркис по видеосвязи пригласил иностранного тренера в Динамо
26.12.2025, 10:32 3
Футбол
Салах принес победу фараонам. Египет в меньшинстве взял верх над ЮАР
Салах принес победу фараонам. Египет в меньшинстве взял верх над ЮАР
26.12.2025, 19:02 8
Футбол
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
27.12.2025, 09:02
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
27.12.2025, 09:29 7
Бокс
Кудерметова сменила гражданство. Первые три ракетки Узбекистана – россиянки
Кудерметова сменила гражданство. Первые три ракетки Узбекистана – россиянки
27.12.2025, 14:59 11
Теннис
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
26.12.2025, 09:26 5
Футбол
В первый раз в истории. Шахтер объявил о важном решении для будущего клуба
В первый раз в истории. Шахтер объявил о важном решении для будущего клуба
26.12.2025, 11:19 67
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем