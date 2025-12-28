Украинский полузащитник: «Эти игроки, возможно, боялись Григорчука»

Украинский полузащитник Александр Демченко вспомнил свой период карьеры в одесском Черноморце. Футболист рассказал о тренерских методах Романа Григорчука.

– Дальше был Черноморец. Интересно, как сложились ваши отношения с главным тренером Романом Григорчуком?

– Отношения сложились хорошо. Работать было достаточно комфортно и в то время я вспоминаю только с радостью. К сожалению, проработал с ним немного.

– Григорчука называют очень требовательным тренером.

– Да, требовательный тренер. При этом он сам тоже многое делает, а не просто сидит и диктует. Потому все справедливо. Его подход запомнился большим вниманием к деталям в матчах.

Второе кого в том сезоне получилось для нас ярким. Хотя мы боролись за выживание, но было интересно пройти через эту турбулентность. В итоге нам удалось вылезти.

– Боялись ли игроки Григорчука?

– Молодые, может, и боялись. У несколько старших игроков такого не было. Относиться с уважением.

– Так почему все же не остались в Черноморце?

– Я хотел остаться, но в Черноморце на тот момент было много неопределенности.

После завершения контракта стал общаться с Колосом и пообещал, что перейду. Потому уже не мог изменить свое решение. Был рад, что Колос сделал мне предложение, – сказал Демченко.