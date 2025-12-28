Воспитанник Шахтера сменил клуб после разговора с Ротанем: «Хочу играть»

Украинский полузащитник Александр Демченко рассказал, почему не удалось закрепиться в составе Александрии после прихода тренерского штаба Руслана Ротаня.

– В Александрию вы пришли за Юрия Гуры, под руководством которого стабильно играли. Из-за чего его все же уволили с поста главного тренера после завершения первой части сезона 2022/23 в то время, как команда уходила в зоне еврокубков?

– Действительно, все было достаточно хорошо. Почему? Решения руководства.

Если посмотреть сейчас, то оно не было ошибочным – в прошлом сезоне УПЛ Александрия стала второй. С другой стороны, мы не знаем, чем бы завершилась история с Гурой. Все перспективы также занять призовое место у нас были. У нас была очень сильная команда и хороший коллектив.

Таким образом, увольнение Гуры произошло не из-за результатов. В этом плане подкопаться было очень тяжело.

– Ротаню вы не подошли?

– Я провел сборы, в конце которых у нас состоялся разговор. Имел возможность остаться в Александрии, но имел бы мало практики. Решил, что хочу играть, – сказал Демченко.

Сейчас футболист выступает за ковалевский Колос под руководством Руслана Костышина, а Руслан Ротань возглавляет житомирское Полесье после успешного сезона во главе Александрии, где его бывшая команда завоевала серебряные медали УПЛ.