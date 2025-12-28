Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Воспитанник Шахтера сменил клуб после разговора с Ротанем: «Хочу играть»
Украина. Премьер лига
28 декабря 2025, 09:08 |
1601
0

Воспитанник Шахтера сменил клуб после разговора с Ротанем: «Хочу играть»

Александр Демченко рассказал о периоде выступлений за Александрию

28 декабря 2025, 09:08 |
1601
0
Воспитанник Шахтера сменил клуб после разговора с Ротанем: «Хочу играть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Украинский полузащитник Александр Демченко рассказал, почему не удалось закрепиться в составе Александрии после прихода тренерского штаба Руслана Ротаня.

– В Александрию вы пришли за Юрия Гуры, под руководством которого стабильно играли. Из-за чего его все же уволили с поста главного тренера после завершения первой части сезона 2022/23 в то время, как команда уходила в зоне еврокубков?

– Действительно, все было достаточно хорошо. Почему? Решения руководства.

Если посмотреть сейчас, то оно не было ошибочным – в прошлом сезоне УПЛ Александрия стала второй. С другой стороны, мы не знаем, чем бы завершилась история с Гурой. Все перспективы также занять призовое место у нас были. У нас была очень сильная команда и хороший коллектив.

Таким образом, увольнение Гуры произошло не из-за результатов. В этом плане подкопаться было очень тяжело.

– Ротаню вы не подошли?

– Я провел сборы, в конце которых у нас состоялся разговор. Имел возможность остаться в Александрии, но имел бы мало практики. Решил, что хочу играть, – сказал Демченко.

Сейчас футболист выступает за ковалевский Колос под руководством Руслана Костышина, а Руслан Ротань возглавляет житомирское Полесье после успешного сезона во главе Александрии, где его бывшая команда завоевала серебряные медали УПЛ.

По теме:
Эпицентр на сборах в Турции сыграет с грандом УПЛ
Стало известно, появится ли экс-тренер сборной Украины в Черноморце
Экс-тренер сборных Украины объяснил, почему Динамо не попадет в топ-3 УПЛ
Руслан Ротань Александр Демченко Украинская Премьер-лига Александрия Колос Ковалевка чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(36)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Коуч Астон Виллы: «Победа над Челси? Его голы – это фантастика»
Футбол | 28 декабря 2025, 08:56 0
Коуч Астон Виллы: «Победа над Челси? Его голы – это фантастика»
Коуч Астон Виллы: «Победа над Челси? Его голы – это фантастика»

Унаи Эмери пообщался с журналистами после матча АПЛ

Брага – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Футбол | 28 декабря 2025, 05:33 10
Брага – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Брага – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии

Поединок состоится 28 декабря в 20:00 по Киеву

Кличко решил наказать предательницу Украины
Бокс | 28.12.2025, 08:29
Кличко решил наказать предательницу Украины
Кличко решил наказать предательницу Украины
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Футбол | 27.12.2025, 12:55
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
Хоккей | 27.12.2025, 10:45
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В первый раз в истории. Шахтер объявил о важном решении для будущего клуба
В первый раз в истории. Шахтер объявил о важном решении для будущего клуба
26.12.2025, 11:19 68
Футбол
Кудерметова сменила гражданство. Первые три ракетки Узбекистана – россиянки
Кудерметова сменила гражданство. Первые три ракетки Узбекистана – россиянки
27.12.2025, 14:59 11
Теннис
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
26.12.2025, 08:34 7
Футбол
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
27.12.2025, 01:45
Хоккей
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
27.12.2025, 06:47 18
Футбол
Анонс 18-го тура АПЛ: что произойдет в заключительных матчах первого круга?
Анонс 18-го тура АПЛ: что произойдет в заключительных матчах первого круга?
26.12.2025, 10:00 1
Футбол
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
27.12.2025, 09:08 6
Футбол
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
27.12.2025, 18:45 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем