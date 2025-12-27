Украинский тренер: «Динамо опередит Полесье, а ЛНЗ...»

Известный украинский тренер Александр Бабич спрогнозировал призеров нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги. Специалист прогнозирует несколько сенсаций.

– Какая, по вашему мнению, будет итоговая тройка призеров?

– У меня практически не вызывает сомнения, что «Шахтер» будет первым, вторым на финиш придет ЛНЗ, а «Динамо» заскочит на третье место, тем самым, опередив «Полесье», – сказал Бабич.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 35 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей. Шахтер уступает «фиолетовым» по дополнительным показателям.