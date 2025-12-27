Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
27 декабря 2025, 12:33 |
1

Украинский тренер: «Динамо опередит Полесье, а ЛНЗ...»

Александр Бабич считает, что Шахтер выиграет нынешний сезон УПЛ

1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Бабич

Известный украинский тренер Александр Бабич спрогнозировал призеров нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги. Специалист прогнозирует несколько сенсаций.

– Какая, по вашему мнению, будет итоговая тройка призеров?

– У меня практически не вызывает сомнения, что «Шахтер» будет первым, вторым на финиш придет ЛНЗ, а «Динамо» заскочит на третье место, тем самым, опередив «Полесье», – сказал Бабич.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 35 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей. Шахтер уступает «фиолетовым» по дополнительным показателям.

Александр Бабич Динамо Киев ЛНЗ Черкассы Полесье Житомир Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Gargantua
а я думаю, что Шахтер действительно в этом сезоне первое место не упустит, но вторым будет Полесье, третьим Динамо а четвертым ЛНЗ.
Полесье уже очень толково усилилось, если еще забивного форварда прикупят, то состав у них будет очень сбалансированный. Плюс Ротань уже пройдет с ними зимние сборы, укрепит тактические моменты. 
Динамо без еврокубковых переездов сможет нормально готовится и потерь с аутсайдерами больше не будет.
А ЛНЗ это клуб не по игре выскочивший на вершину, тем более без Проспера кого бы они не прикупили, будет спад.
