Украинский тренер: «Динамо опередит Полесье, а ЛНЗ...»
Александр Бабич считает, что Шахтер выиграет нынешний сезон УПЛ
Известный украинский тренер Александр Бабич спрогнозировал призеров нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги. Специалист прогнозирует несколько сенсаций.
– Какая, по вашему мнению, будет итоговая тройка призеров?
– У меня практически не вызывает сомнения, что «Шахтер» будет первым, вторым на финиш придет ЛНЗ, а «Динамо» заскочит на третье место, тем самым, опередив «Полесье», – сказал Бабич.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 35 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей. Шахтер уступает «фиолетовым» по дополнительным показателям.
