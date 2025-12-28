Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Кремонезе
28.12.2025 16:00 - : -
Наполи
Италия
28 декабря 2025, 03:12 | Обновлено 28 декабря 2025, 03:14
Кремонезе – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 28 декабря в 16:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках 17 тура Серии А, свою встречу проведут Кремонезе – Наполи. Начало матча запланировано на 16:00 по киевскому времени.

Кремонезе

Текущий сезон для Кремонезе складывается удачно, команда находится в середине турнирной таблицы, а это хороший результат для новичка Серии А. В последнем туре команда сумела устоять на выезде против Лацио – 0:0. Основная задача клуба, удержаться в элите, пока футболисты явно перевыполняют план, ведь отрыв от опасной зоны составляет целых 9 очков.

Не потерялся в команде звездный ветеран Джейми Варди, он уже успел забить четыре мяча в чемпионате, а ведь уже в январе ему исполнится 39 лет. Точно пропустят предстоящий матч Чеккерини и Коллокколо, под вопросом Бьянкетти.

Наполи

Подопечные Антонио Конте идут третьими в чемпионате, их отставание от первого места составляет всего два очка. Команда упустила шанс стать лидером, когда в последнем матче Серии А уступила на выезде Удинезе – 0:1.

После упомянутого фиаско Наполи обыграл в полуфинале Суперкубка Италии Милан – 2:0, а потом, с тем же счетом одолел Болонью, что позволило завоевать трофей. Есть трудности в Лише чемпионов, где команда занимает только 23 место, чтоб удержаться в зоне плей-офф, нужно хорошо отыграть в последних турах.

У клуба немало кадровых потерь, не сыграют Ангисса, Де Брюйне и Гилмор, под вопросом Лукаку, Мерет и Оливера.

Личные встречи

Последний раз соперники пересекались в сезоне 2022/23, тогда Наполи уверенно выиграл обе встречи в чемпионате – 4:1 в гостях и 3:0 дома, но Кремонезе взял реванш в Кубке Италии, вырвав победу в серии пенальти.

Прогноз

Встречаются новичок против действующего чемпиона, гости котируются фаворитами, хотя не все так однозначно. Кремонезе в этом сезоне дал понять, что способен доставлять проблемы сильным соперникам. Сценарий встречи предсказать сложно, я думаю, команду сумеют показать результативный футбол, п о этой причине я поставлю на тотал больше 2,5 забитых мяче за 2,05.

Кремонезе
28 декабря 2025 -
16:00
Наполи
Тотал больше 2.5 2.05 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
