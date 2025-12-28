Дубль Хойлунда. Наполи уверенно победил Кремонезе

В воскресенье, 28 декабря, состоялся матч 17-го тура Серии А между «Кремонезе» и «Наполи».

Игра прошла в Кремоне на стадионе «Стадио Джованни Зини» и завершилась со счетом 0:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

«Партенопейцы» активно начали матч и забили быстрый гол на 13-й минуте, когда Хойлунд после серии рикошетов лучше всех сориентировался в штрафной и отправил мяч в ворота.

А уже в компенсированное ко первому тайму время датчанин оформил дубль, отправив мяч в ворота после подачи и скидки от Мактоминея, установив окончательный счет на табло.

После этой победы «Наполи» поднялся на второе место в турнирной таблице с 34 очками, а «Кремонезе» занимает 12-е место с 21 баллом.

Серия А. 17-й тур, 28 декабря

Кремонезе – Наполи – 0:2

Голы: Хойлунд, 13, 45+1