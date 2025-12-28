Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дубль Хойлунда. Наполи уверенно победил Кремонезе
Чемпионат Италии
Кремонезе
28.12.2025 16:00 – FT 0 : 2
Наполи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
28 декабря 2025, 17:59 | Обновлено 28 декабря 2025, 18:00
123
0

Дубль Хойлунда. Наполи уверенно победил Кремонезе

Исход матча был решен в первом тайме

28 декабря 2025, 17:59 | Обновлено 28 декабря 2025, 18:00
123
0
Дубль Хойлунда. Наполи уверенно победил Кремонезе
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 28 декабря, состоялся матч 17-го тура Серии А между «Кремонезе» и «Наполи».

Игра прошла в Кремоне на стадионе «Стадио Джованни Зини» и завершилась со счетом 0:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

«Партенопейцы» активно начали матч и забили быстрый гол на 13-й минуте, когда Хойлунд после серии рикошетов лучше всех сориентировался в штрафной и отправил мяч в ворота.

А уже в компенсированное ко первому тайму время датчанин оформил дубль, отправив мяч в ворота после подачи и скидки от Мактоминея, установив окончательный счет на табло.

После этой победы «Наполи» поднялся на второе место в турнирной таблице с 34 очками, а «Кремонезе» занимает 12-е место с 21 баллом.

Серия А. 17-й тур, 28 декабря

Кремонезе Наполи – 0:2

Голы: Хойлунд, 13, 45+1

По теме:
КОНТЕ: «Мы празднуем прекрасный год, сделав что-то красивое и неожиданное»
Хойлунд забил за Наполи в Серии А больше, чем за МЮ в АПЛ в прошлом сезоне
АЛЛЕГРИ: «Иногда мне даже трудно рассердиться»
Расмус Хойлунд Наполи Кремонезе Наполи - Кремонезе Серия A чемпионат Италии по футболу
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кличко решил наказать предательницу Украины
Бокс | 28 декабря 2025, 08:29 1
Кличко решил наказать предательницу Украины
Кличко решил наказать предательницу Украины

Мэр Киева лишил Лыскун стипендии

Наркотики или подпольные ставки. В Эквадоре убито 5 футболистов за 4 месяца
Футбол | 28 декабря 2025, 11:27 6
Наркотики или подпольные ставки. В Эквадоре убито 5 футболистов за 4 месяца
Наркотики или подпольные ставки. В Эквадоре убито 5 футболистов за 4 месяца

Некогда одна из самых безопасных стран Южной Америки превратилась в рассадник бандитизма…

Определено будущее Ракицкого в Черноморце после ухода Кучера
Футбол | 27.12.2025, 21:03
Определено будущее Ракицкого в Черноморце после ухода Кучера
Определено будущее Ракицкого в Черноморце после ухода Кучера
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
Футбол | 28.12.2025, 04:36
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
Сыграл ли Тутеров? Сандерленд поделил очки с Лидсом
Футбол | 28.12.2025, 18:02
Сыграл ли Тутеров? Сандерленд поделил очки с Лидсом
Сыграл ли Тутеров? Сандерленд поделил очки с Лидсом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
28.12.2025, 12:24 1
Футбол
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
27.12.2025, 12:55
Футбол
Усик встретился с легендой бокса, который неоднозначно высказался о войне
Усик встретился с легендой бокса, который неоднозначно высказался о войне
27.12.2025, 18:59
Бокс
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
28.12.2025, 08:53 35
Футбол
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
27.12.2025, 06:47 18
Футбол
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
28.12.2025, 07:05 16
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
27.12.2025, 09:29 32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем