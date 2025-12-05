Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Главный редактор лицензированной букмекерской компании betking Ярослав Перканюк поделился мнением по поводу самых интересных футбольных событий в европейских чемпионатах в период с 6-го по 7-е декабря.

Чемпионат Англии

15 тур

6.12.2025

«Астон Вилла» – «Арсенал»

Тихим сапом, а порой и нетихим, «вилланы» взобрались уже на третье место в таблице. После проваленного старта команда Эмери по-настоящему раскочегарилась, выдав шесть побед подряд. И вот главное на данный момент испытание для бирмингемской команды – проверка возможностей в игре с лидером сезона. Несмотря на кажущуюся неуязвимость, «Арсенал» все-таки неидеальный. И недавний матч «канониров» против «Челси» это подтвердил. На мой взгляд, и поединок против «Астон Виллы», которую возглавляет, кстати, бывший наставник «красно-белых», станет для «Арсенала» весьма сложным испытанием. И что-то мне подсказывает, что с этим испытанием лондонцы могут и не совладать. Осторожно прогнозирую, что «вилланы» в этом поединке не проиграют. При «обе забьют».

«Манчестер Сити» – «Сандерленд»

Встретятся две безбашенные команды. Безбашенные по-своему. «Сити» – машина по забиванию голов (имени Холанда, конечно же), но в то же время «горожане» проиграли уже четыре матча, пропустив в свои ворота даже больше, чем «Сандерленд». «Коты» примечательны тем, что по возвращению в АПЛ не увязли в турнирном болоте, а держат темп. Ну, серьезная летняя трансферная кампания таки оправдывает себя. И, кстати, «Сандерленд» пока что имеет в своем пассиве меньше поражений, чем команда Гвардиолы (три против четырех). Однако, каким бы внушительным не был сейчас коллектив Ле Бри – не проигрывает в шести из восьми последних встреч – все же в этот раз шансов не проиграть у «котов» будет крайне мало. И не только потому, что «Сити» неизменно побеждал этого соперника в последних семи очных матчах. Хотя и поэтому тоже. В общем, рекомендую ставить на чистую победу хозяев. Хоть они и безбашенные.

Чемпионат Германии

13 тур

6.12.2025

«Штутгарт» – «Бавария»

Вроде бы как фаворит в этом матче очевиден. Ну, было бы странно, ведь «Баварии» уже сейчас можно смело вручать «Салатницу»: лишь одна мелкая осечка в предыдущих турах. Плюс нереальные 44 забитые мячи. Однако нынешний «Штутгарт» – явно не мальчики для битья. Да, сейчас «швабы» притормозили, но ведь и «Звезда юга» не семижильная: порой испытывает ощутимые проблемы. Хотя бы в недавнем матче Кубка Германии (против «Униона»). На мой взгляд, идеальной ставкой в этом поединке будет «обе забьют». Ну, а для тех, кто хочет рискнуть, но рискнуть разумно, все же рекомендую ставить на победу гостей.

Чемпионат Испании

15 тур

6.12.2025

«Бетис» – «Барселона»

Очень конкурентный поединок. Прежде всего потому, что «Бетис» сейчас очень конкурентный. Севильцы сейчас на пятом месте в таблице, лишь два поражения в пассиве (у «Барсы» столько же). Да и пропустила на данный момент команда Пеллегрини в Ла Лиге меньше, нежели подопечные Флика. Что же касается действующих чемпионов, то они божественно непредсказуемы. То сливают в одни ворота «Чесли» в ЛЧ, то разбирают на запчасти «Атлетико» в Примере. Насколько изящна сейчас «Барса», особенно с возвращением Рафиньи, настолько она сейчас и уязвима. Настолько уязвима, что ставку «обе забьют» можно применять практически к каждой игре «блауграны» на внутренней арене. И к этой игре – тоже. Несомненно. Наиболее вероятным исходом игры лично мне видится ничья. Но если кто-то хочет пощекотать себе нервы, то тогда можно поставить на викторию гостей.

«Атлетик» – «Атлетико»

Откровенно говоря, баски подходят к этой игре не в лучшем расположении духа. И речь не только в свежем крупном поражении от «Реала». Пока что ни стабильностью, ни намеком на баланс команда Вальверде похвастаться не может. В былые времена «Атлетик» славился отменной игрой в защите, но пока что в этой связи все плохо. Да и забивают баски маловато. «Матрасники» в этой связи выглядят предпочтительнее. На мой взгляд, команда Симеоне не проиграет. А может и вовсе выиграет, но такой вариант ставки более рискованный. Но риск ведь благородное дело.

Чемпионат Италии

14 тур

7.12.2025

«Наполи» – «Ювентус»

«Старая» синьора» потихоньку выбирается из крутого пике. Новый наставник «бьянконери» Спаллетти наконец-то разобрался в вверенном ему хозяйстве. Во всяком случае, туринцы в трех последних поединках добыли три победы. Однако в Неаполе «Ювентусу» придется крайне сложно. Ну, ему там всегда сложно играть. Особенно в последнее время: в восьми из десяти очных встреч «партенопеи» не проиграли «зебрам». На мой взгляд, не проиграют и сейчас. В данном случае очень важен фактор Конте – бывшего наставника «Юве», который сейчас возглавляет «Наполи». «Граф» помешан на том, чтобы обыгрывать свои бывшие команды. Подобный «пунктик» за Спаллетти не замечен (Лучано в свое время тоже возглавлял «Наполи» и сделал команду чемпионом). На мой взгляд, «Наполи» в этом матче победит. Даже несмотря на заполненный лазарет. Кстати, лазарет и у «Юве» не пустеет. Однако вряд ли в этом поединке нужно ждать обилия забитых мячей.

Чемпионат Франции

15 тур

5.12.2025

«Лилль» – «Марсель»

Французский гегемон сейчас не настолько убедителен, как в минувшем сезоне: «ПСЖ» дают осечку в среднем в каждом третьем поединке, поэтому появился шанс для конкурентов ввязаться в чемпионскую борьбу. Во всяком случае, хотя бы ее, эту борьбу, задекларировать. «Лилль» и «Марсель» – среди декларантов. Четвертая команда лиги – против третьей. Безусловно, это будет интересный и напряженный поединок. Без явного фаворита. Хотя… На мой взгляд, фаворит в этом матче таки есть. Это «Лилль». «Доги» побеждают в трех последних поединках, а если говорить конкретно о противостоянии с «Марселем», то они не проигрывали в шесть крайних встречах. Не проиграют, на мой взгляд, и в этой. Более того, склоняюсь к тому, что хозяева победят.

