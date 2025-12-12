Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Главный редактор лицензированной букмекерской компании betking Ярослав Перканюк поделился мнением по поводу самых интересных футбольных событий в европейских чемпионатах в период с 13-го по 14-е декабря.

Чемпионат Англии

16 тур

13.12.2025

«Ливерпуль» – «Брайтон»

В «Ливере» немного попустило после удачного выезда в Милан: там «красные» достаточно неожиданно одолели крепкий «Интер» в рамках Лиги чемпионов. Правда, одолели после весьма спорного пенальти на последних минутах встречи, но тем не менее. И без Салаха одолели, который разругался с руководством и тренером. Но АПЛ – это уже совсем другая история. Тем более, что мерсисайдцы продолжают прозябать в середине турнирной таблицы. Игра против грозы авторитетов – «Брайтона» - может дать четкий сигнал: преодолел ли «Ливерпуль» болезнь роста, или все еще лишен системности в игре и результатах. «Чайки» на данный момент не только выше действующего чемпиона в таблице, но у них лучшие показатели по забитым и пропущенным мячам. К тому же, у «Брайтона» весьма неплохая серия в чемпионате: не проигрывает в пяти из семи последних матчах. Одним словом, подопечным Арне Слота будет очень тяжело. Ставка «обе забьют» видится весьма удачной в данном случае. Ну, и «обе не проиграют», на мой субъективный взгляд.

14.12.2025

«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити»

Как не крути, центральный поединок тура: четвертая команда сыграет против второй. Несмотря на осторожные, а затем и неосторожные прогнозы, что «хрустальные» выдохнутся после удачного старта, подопечные Гласнера блестяще опровергают эти прогнозы. После 15 туров в пассиве лондонцев – лишь три поражения (у «горожан», для примера - четыре), и лишь 12 пропущенных мячей (у того таки «Сити» пропущено на четыре мяча больше). Рискну предположить, что «КП» в этом поединке не проиграет. По той причине, что «стекольщики» удачно играют в родных стенах, а у «Сити» накануне был изнурительный поединок против «Реала» в ЛЧ.

Чемпионат Германии

14 тур

13.12.2025

«Байер» – «Кельн»

Вице-чемпионам Германии после летней тотальной распродажи весьма сложно играть на двух фронтах. Юльману хоть и удалось стабилизировать состав, настроить игру, но стабильности «фармацевтам» пока что не хватает. Что касается «Кельна», то это на данный момент типический середняк. Без особых претензий, но на локальную сенсацию «козлы» вполне способны. В пользу гостей в этой игре – усталость «Байера» после игры ЛЧ против «Ньюкасла». В свою очередь, в пользу хозяев – переполненный лазарет «Кельна». Игра обещает быть обоюдно непростой. «Леверкузен» неизменно выигрывал у «Кельна» в трех последних поединках, однако у меня есть сомнения, что «фармацевты» выиграют и в этот раз. На мой взгляд, наиболее перспективной в этом поединке видится ничья.

Лицензированный букмекер betking, входящий в состав King Group, является официальным беттинг-партнером ведущей футбольной лиги Испании — Ла Лиги — в Украине.

Чемпионат Испании

16 тур

14.12.2025

«Алавес» – «Реал»

После убедительного старта «Реал» забуксовал. Не так давно, после уверенной и закономерной победы «сливочных» в «класико» казалось, что в этом сезоне практически все решено – «Мадрид» свое уже не упустит. Но прошло не так и много времени, и «Реал» уже отстает от «Барсы» на четыре очка. Сначала в ничейную полосу угодили «сливочные», затем дома проиграли на ровном месте «Сельте», потом уступили в ЛЧ принципиальную игру против «МанСити». И это на фоне травмопада. А еще больше – на фоне слухов о возможной отставке Хаби Алонсо. В общем, явно неспокойно в мадридском дворе. И не исключено, что после возможной неудачи в игре против «Алавеса» Флорентино Перес всерьез возьмется за Алонсо. «Алавес» - явно непритязательный коллектив, и нынешнее его место (в середине таблицы) – фактически предел притязаний. Но «уничтожители бобов» играют против обескровленного и нервного «Мадрида» в родных стенах, а там всегда может найтись шанс. Хотя, откровенно говоря, я не верю, что хозяева в этом поединке могут рассчитывать на что-то большее, окромя забитого мяча. Но что касается итога встречи, то я бы все-таки рекомендовал ставить на победу гостей.

Чемпионат Италии

15 тур

14.12.2025

«Болонья» – «Ювентус»

Самый титулованный итальянский клуб (это я о «Ювентусе») в нынешнем сезоне явно не соответствует своему высокому статусу. Причин такого положения вещей можно найти сразу несколько. И не все они лежат на поверхности. И далеко не во всем виноват бывший наставник «бьянконери» Тудор. И отнюдь не похож на волшебника нынешний наставник «старой синьоры» Спаллетти. Словом, нынешний «Юве» пока что не годен для больших сражений. И в этой связи туринцы уступают даже «Болоньи», которая, несмотря на кадровые потери, не только остается на плаву, но и всерьез декларирует борьбу за место в четверке. Так или иначе, фактически по всем игровым показателям «борзые» сейчас лучше «зебр». Предположу, что в этом поединке «Болонья» не проиграет. Возможно, «Юве» тоже не проиграет, ведь не проигрывает этому оппоненту аж в 28 крайних встречах. Стало быть, напрашивается ничья.

15.12.2025

«Рома» – «Комо»

Мало забивающая, но еще меньше пропускающая «Рома» против мало пропускающего, но больше забивающего «Комо». Очень конкурентный поединок. И весьма сложный для прогноза. Команде Гасперини и нашего Довбика очень сложно даются матчи против команд из верхней части таблицы. А в минувшем туре «волки» и вовсе уступили «Кальяри», отпустив от себя миланскую парочку и «Наполи». Да, «Рома» все равно остается в игре, но в последнее время голы и очки команде даются весьма непросто. Претензии Гаспа к атаке, и к Довбыку, в частности, нельзя назвать придирками. «Комо» блестяще справлялся с негласным титулом теневого гранда до минувшего тура, пока не получил четыре сухих мяча от «Интера». И вот теперь две «ужаленные» в предыдущий игровой день команды попробуют определить сильнейшего. «Комо» неизменно забивает в ворота «Ромы» в четырех последних поединках. Мне кажется, что и в этот раз забьет. Но вряд ли выиграет.

Чемпионат Франции

16 тур

14.12.2025

«Марсель» – «Монако»

Весьма громкая, по французским меркам, вывеска. И весьма принципиальное, по тамошним меркам, противостояние. Обе команды пытаются хотя бы на словах соответствовать статусу «второй силы французского чемпионата», пытаются не отставать катастрофично в гонке вооружений от «ПСЖ». Кстати, в нынешнем сезоне и олимпийцы, и монегаски переиграли «Сен-Жермен». Но если «Марсель» держится в лидирующей группе, то княжеский клуб пока что лишь седьмой. Хотя разница между ними – две победы. «Монако» можно назвать удобным соперником для «Марселя», но только в родных стенах. На «Велодроме» хозяева не проигрывали «Монако» в шести случаев из последних восьми встреч. На мой взгляд, тенденция продлится: «Марсель» не проиграет. Кто хочет рискнуть, то закономерной в таком случае видится ставка «победа хозяев».

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.