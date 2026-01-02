Доннарумма сыграл 8-й «сухой» матч в АПЛ. Кто имеет больше?

Итальянский голкипер Манчестер Сити Джанлуиджи Доннарумма сыграл свой 8-й матч без пропущенных мячей в АПЛ в сезоне 2025/26.

Произошло это в выездном матче 19-го тура АПЛ, в котором Сандерленд сыграл вничью с горожанами со счетом 0:0.

Доннарумма теперь отстает в данном рейтинге от голкипера Арсенала Давида Раи (9) лишь на 1 сухую игру.

Так же, как и у итальянца, по 8 матчей без пропущенных мячей имеют Роберт Санчес из Челси и Джордан Пикфорд из Эвертона.

Вратари с наибольшим количеством сыгранных матчей без пропущенных мячей в АПЛ в сезоне 2025/26: