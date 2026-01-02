Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Доннарумма сыграл 8-й «сухой» матч в АПЛ. Кто имеет больше?
Англия
Доннарумма сыграл 8-й «сухой» матч в АПЛ. Кто имеет больше?

Вспомним топ-10 вратарей Премьер-лиги с наибольшим количеством матчей без пропущенных мячей

Доннарумма сыграл 8-й «сухой» матч в АПЛ. Кто имеет больше?
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Итальянский голкипер Манчестер Сити Джанлуиджи Доннарумма сыграл свой 8-й матч без пропущенных мячей в АПЛ в сезоне 2025/26.

Произошло это в выездном матче 19-го тура АПЛ, в котором Сандерленд сыграл вничью с горожанами со счетом 0:0.

Доннарумма теперь отстает в данном рейтинге от голкипера Арсенала Давида Раи (9) лишь на 1 сухую игру.

Так же, как и у итальянца, по 8 матчей без пропущенных мячей имеют Роберт Санчес из Челси и Джордан Пикфорд из Эвертона.

Вратари с наибольшим количеством сыгранных матчей без пропущенных мячей в АПЛ в сезоне 2025/26:

  • 9 – Давид Райя (Арсенал)
  • 8 – Джанлуиджи Доннарумма (Манчестер Сити)
  • 8 – Роберт Санчес (Челси)
  • 8 – Джордан Пикфорд (Эвертон)
  • 7 – Дин Хендерсон (Кристал Пэлас)
  • 7 – Гульельмо Викарио (Тоттенхэм Хотспур)
  • 7 – Робин Рофс (Сандерленд)
  • 5 – Ник Поуп (Ньюкасл Юнайтед)
  • 5 – Алиссон Беккер (Ливерпуль)
  • 5 – Бернд Лено (Фулхэм)
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
