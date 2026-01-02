Доннарумма сыграл 8-й «сухой» матч в АПЛ. Кто имеет больше?
Вспомним топ-10 вратарей Премьер-лиги с наибольшим количеством матчей без пропущенных мячей
Итальянский голкипер Манчестер Сити Джанлуиджи Доннарумма сыграл свой 8-й матч без пропущенных мячей в АПЛ в сезоне 2025/26.
Произошло это в выездном матче 19-го тура АПЛ, в котором Сандерленд сыграл вничью с горожанами со счетом 0:0.
Доннарумма теперь отстает в данном рейтинге от голкипера Арсенала Давида Раи (9) лишь на 1 сухую игру.
Так же, как и у итальянца, по 8 матчей без пропущенных мячей имеют Роберт Санчес из Челси и Джордан Пикфорд из Эвертона.
Вратари с наибольшим количеством сыгранных матчей без пропущенных мячей в АПЛ в сезоне 2025/26:
- 9 – Давид Райя (Арсенал)
- 8 – Джанлуиджи Доннарумма (Манчестер Сити)
- 8 – Роберт Санчес (Челси)
- 8 – Джордан Пикфорд (Эвертон)
- 7 – Дин Хендерсон (Кристал Пэлас)
- 7 – Гульельмо Викарио (Тоттенхэм Хотспур)
- 7 – Робин Рофс (Сандерленд)
- 5 – Ник Поуп (Ньюкасл Юнайтед)
- 5 – Алиссон Беккер (Ливерпуль)
- 5 – Бернд Лено (Фулхэм)
