Анатолий ТРУБИН: «Это тяжело, но Моуриньо знает, что делать»

Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин верит, что его команда, несмотря на то, что имеет в активе только шесть очков после шести матчей, сможет выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

«Мы понимаем, что поставили себя в действительно плохую и сложную ситуацию с этими четырьмя поражениями в первых четырех встречах. Но все же мы чувствуем, что можем это сделать. Мы все еще живы. Все же это трудно, потому что нам придется сыграть с двумя сильными командами (с «Ювентусом» и «Реалом» – прим.).

Но у нас есть тренер, который, как вы сказали, много выиграл. И последний матч для него был юбилейным – 750-м в карьере. Так что у него – огромный опыт. И он знает, что делать. Он знает, что нам сказать, чтобы мы поняли, что у нас еще есть шанс. И мы будем работать как одна группа – игроки, тренер, тренерский штаб, все. Болельщики тоже. И вместе мы можем это сделать», – сказал вратарь в интервью On The Continent – A European Football Podcast.