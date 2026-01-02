Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Анатолий ТРУБИН: «Это тяжело, но Моуриньо знает, что делать»
02 января 2026, 20:33
Украинский вратарь – о сложной ситуации Бенфики в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин верит, что его команда, несмотря на то, что имеет в активе только шесть очков после шести матчей, сможет выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

«Мы понимаем, что поставили себя в действительно плохую и сложную ситуацию с этими четырьмя поражениями в первых четырех встречах. Но все же мы чувствуем, что можем это сделать. Мы все еще живы. Все же это трудно, потому что нам придется сыграть с двумя сильными командами (с «Ювентусом» и «Реалом» – прим.).

Но у нас есть тренер, который, как вы сказали, много выиграл. И последний матч для него был юбилейным – 750-м в карьере. Так что у него – огромный опыт. И он знает, что делать. Он знает, что нам сказать, чтобы мы поняли, что у нас еще есть шанс. И мы будем работать как одна группа – игроки, тренер, тренерский штаб, все. Болельщики тоже. И вместе мы можем это сделать», – сказал вратарь в интервью On The Continent – A European Football Podcast.

Анатолий Трубин Бенфика Лига чемпионов Жозе Моуриньо
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
