Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
02 января 2026, 20:14 |
Анатолий ТРУБИН: «В это не можешь поверить. Зачем я это делаю, зачем?»

Украинский вратарь поделился эмоциями, которые пережил в начале войны

Анатолий ТРУБИН: «В это не можешь поверить. Зачем я это делаю, зачем?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин рассказал, как он пережил первые месяцы войны.

«Ты не можешь поверить, что такое может произойти в XXI веке. Если говорить конкретно о футболе, то у нас было, я не знаю, три или четыре месяца без единого сообщения от клуба, от футбола. И ты живешь с пустотой в голове, потому что не знаешь, что будет дальше, что ты будешь делать, например, завтра, послезавтра, на следующей неделе, в следующем месяце. Ты ничего не знаешь.

Поэтому мне было трудно, и я помню, как все еще продолжал тренироваться, контролировать свое тело, чтобы быть готовым играть в любое время, но после этого у меня было что-то в голове – но для чего я это делаю, для чего? Потому что я не знаю, когда начнется футбол и начнется ли он вообще.

Мне было тяжело, но после этих благотворительных матчей с «Шахтером», как вы знаете, мы шаг за шагом возвращались к своему распорядку, возвращались к тренировкам. Это было уже не так, как раньше, но все же были тренировки, благотворительные матчи», – сказал вратарь в интервью On The Continent – A European Football Podcast.

Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу российско-украинская война
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
