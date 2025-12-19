Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Главный редактор лицензированной букмекерской компании betking Ярослав Перканюк поделился мнением по поводу самых интересных футбольных событий в европейских чемпионатах в период с 19-го по 21-е декабря.

Чемпионат Англии

17 тур

20.12.2025

«Эвертон» – «Арсенал»

«Канониры» продолжают лидировать, но уже не все так однозначно, как было еще совсем недавно. Несмотря на негласный титул «лучшей команды сезона», приклеенный к коллективу Артеты еще осенью, и так и не отклеенный до сих пор, лондонцы в последнее время весьма уязвимы. Их уязвимость продемонстрировал «Челси», затем «Астон Вилла», а в минувшем туре – даже безнадежный аутсайдер «Вулверхэмптон». С «волками» лидер сезона мог совладать лишь благодаря автоголу на четвертой минуте, компенсированной ко времени второго тайма. В свою очередь, «Эвертон» может похвастаться только тем, что на данный момент команда не борется за выживание. Тем не менее, в минувшем туре Миколенко и компания без особых шансов уступили «Челси». И вот у «ирисок» снова проверка лондонским грандом. Статистика домашних матчей «Эвертона» против «Арсенала» позволяет мне утверждать, что команда из Ливерпуля отнюдь не безнадежна в данном случае: в родных стенах «ириски» не проигрывали «канонирам» в шести из последних восьми матчей. Но, с другой стороны, «Арсенал» в последних пяти встречах против «Эвертона» не уступал. Считаю, что команда Артеты не проиграет и в этот раз. Если хочется рискнуть, то можно поставить и на чистую победу гостей.

21.12.2025

«Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед»

Очень хочется верить, что матч получится шикарным, ведь слишком много предпосылок для этого. Ну, взять хотя бы «вилланов» - лучшую команду лиги двух последних месяцев. Подопечные Эмери выиграли последние девять (!) поединков. Или взять, для примера, результативность «МанЮнайтед»: лишь в двух предыдущих турах «красные дьяволы» сумели забить восемь мячей. Правда, при этом и пропустили пять. «МЮ», наряду с «Арсеналом», сейчас вторая по результативности команда АПЛ (после «МанСити»), но, вместе с тем, пропускает команда Аморима тоже слишком много: на уровне расположившегося на 14 строчке «Фулхэма».

В общем, очень просится ставка «обе забьют». И я рекомендую ее брать. И что-то мне осторожно подсказывает, что в этом матче с весьма высокой вероятностью может оборваться победная серия команды из Бирмингема.

Чемпионат Германии

15 тур

19.12.2025

«Боруссия» (Дортмунд) – «Боруссия» (Менхенгладбах)

Великое и беспощадное боруссийское дерби. Раньше – одно из главных принципиальных противостояний Бундеслиги, однако после того как гладбахская «Боруссия» перестала слыть одним из заправских фаворитов чемпионата, градус противостояния немного сник. Тем не менее, это дерби и по сей день является украшением тура. И можно не сомневаться, что подопечные Ойгена Полянского будут лезть из кожи вон, дабы оставить по себе приятное впечатление на поле заклятых друзей. Но вот если говорить объективно, то шансов у гостей на положительный исход – не так уж и много. Во-первых, «Гладбах» угодил в травмопад. А во-вторых, команда очень нестабильна сейчас, и уязвима, особенно в обороне. На этом фоне «Дортмунд» кажется не только фаворитом, но чуть ли не исполином. Как по мне, хозяева выиграют. Но наверняка пропустят.

Лицензированный букмекер betking, входящий в состав King Group, является официальным беттинг-партнером ведущей футбольной лиги Испании — Ла Лиги — в Украине.

20.12.2025

«Лейпциг» – «Байер»

Центральный матч тура. Действующий вице-чемпион – против команды, которая во всю свою прыть хочет заменить в этом статусе «фармацевтов». Коллектив из Лейпцига сейчас борется с «Дортмундом» за статус «второй силы» немецкого футбола. Пока что в обоих претендентов – одинаковые шансы. «Байер» от них – на расстоянии одной победы. Леверкузенцы в минувшем туре без особых проблем одолели «Кельн», а вот коллектив из Восточной Германии достаточно неожиданно уступил «Униону», хотя перед тем разбил «Айнтрахт». Да уж, «Ред Булл» не всегда дает крылья. Что касается конкретного поединка, то он весьма конкурентный, а посему не менее сложный для прогноза. Напрашивается ставка «обе забьют». Все остальное – в зоне риска. Но если все-таки браться рисковать, то предпочтительнее, на мой взгляд, видится победа хозяев.

Чемпионат Испании

17 тур

20.12.2025

«Реал» – «Севилья»

Громкая не так давно была вывеска у этого матча. Почти чемпионская. Однако сейчас градус противостояния можно делить на два. Потому что «гордость Андалусии» сейчас не впечатляет. После того, как «Севилья» решилась на «перезагрузку», то есть отказалась от дорогостоящих игроков, эта команда превратилась в середняка. И это в лучшем случае. Тем не менее, этот середняк весьма зубастый. «Барселона» не даст соврать. «Реал» - не чета нынешней «Севильи». Это команда иного, более высокого уровня. Однако «Мадрид» в последнее время лихорадит. Начинали они сезон «за здравие», уверенно лидировали, а теперь отстают от «Барсы» на четыре очка. Не в последнюю очередь потому такое творится в мадридском дворе, что там из «живых» защитников – раз, два и обчелся. Поэтому натужно даются последние матчи команде Хаби Алонсо. И этот поединок вряд ли станет исключением. Скорее всего, «сливочные» не удержат свои ворота на замке. Но, в то же время, прогнозирую их победу.

21.12.2025

«Вильярреал» – «Барселона»

Центральный матч тура: третья команды чемпионата сыграет против лидера. Между оппонентами – восемь очков разницы, но если учесть, что у «желтой субмарины» в запасе два матча, то это достаточно внушительное преимущество гипотетически может превратиться в мизер. Вообще, «Вильярреал» - весьма парадоксальная команда в нынешнем сезоне. На внутренней арене она идет практически на одном уровне с двумя гегемонами, но вот в чемпионской Лиге не блещет. И это - мягко говоря. Но у нас сейчас, как раз, речь о внутренней арене, где подопечные Марселино выглядят, как минимум, незаурядно. И вряд ли их испугает статус «больше, чем клуба». Не устаю предлагать практически на каждый матч с участием «Барсы» ставку «обе забьют». Редко когда не срабатывает. В этом случае должна сработать. А вот если говорить помимо этого, то исходом данного противостояния может быть абсолютно любой результат, в любую пользу. Лично я больше склоняюсь в пользу гостей.

Чемпионат Италии

16 тур

20.12.2025

«Ювентус» – «Рома»

«Ювентус» Липпи против «Ромы» Капелло – вот это были матчи. Сейчас вроде бы тоже неплохо – «Ювентус» Спаллетти против «Ромы» Гасперини, но лично мне все-таки чего-то не хватает. Может, звездности нынешним футболистам, может, статуса нынешней серии А. Тем не менее, очень крутой может получиться матч. И, вместе с тем, очень скучным может получиться. Это же серия А. Нынешняя серия А, так будет более корректно. Соперники сейчас – турнирные соседи. Оба вроде бы состоят в чемпионской гонке, но в статусных матчах не блещут. Команда нашего Довбика и вовсе не умеет в нынешнем сезоне играть против «тяжеловесов». В свою очередь, нынешняя «старая синьора» слишком долго раскачивается. Тем не менее, именно туринцы видятся мне фаворитом этого поединка. Предположу, что хозяева как минимум не проиграют. А еще предположу, что в этом поединке вряд ли будет забито больше двух мячей.

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.