9 января на хардовых турнирах WTA 500 в Брисбене и WTA 250 в Окленде состоятся матчи 1/4 финала в одиночных разрядах, а также полуфинальные поединки в парных.

В пятницу из украинских теннисисток на пятисотнике в Австралии выступят Марта Костюк, Людмила и Надежда Киченок. Марта проведет четвертьфинал одиночки, сестры Киченок – полуфинал парных соревнований.

В Окленде из представительниц Украины сыграет только Элина Свитолина, которая поборется за выход в полуфинал.

На параллельно проходящем турнире WTA 125 в Канберре выступления продолжает Дарья Снигур. 9 числа украинка в полуфинале сыграет с Джоанной Гарленд. Встреча начнется ориентировочно в 01:30 по Киеву.

Расписание матчей украинок на турнирах в Брисбене и Окленде на 9 января

WTA 500 Брисбен. Одиночный разряд, 1/4 финала

Pat Rafter Arena. 4-й запуск (не ранее 10:30)

Марта Костюк [16] – 🏳️ Мирра Андреева [6]

WTA 500 Брисбен. Парный разряд, 1/2 финала

Корт №1. 1-й запуск (не ранее 03:00)

Людмила Киченок / Надежда Киченок – Се Шувэй / Алена Остапенко [1]

WTA 250 Окленд. Одиночный разряд, 1/4 финала

Центральный корт. 4-й запуск (не ранее 07:00)

Элина Свитолина [1] – Сонай Картал