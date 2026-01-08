Расписание матчей украинок на турнирах в Брисбене и Окленде на 9 января
В пятницу в Австралии и Новой Зеландии сыграют Свитолина, Костюк и Киченок
9 января на хардовых турнирах WTA 500 в Брисбене и WTA 250 в Окленде состоятся матчи 1/4 финала в одиночных разрядах, а также полуфинальные поединки в парных.
В пятницу из украинских теннисисток на пятисотнике в Австралии выступят Марта Костюк, Людмила и Надежда Киченок. Марта проведет четвертьфинал одиночки, сестры Киченок – полуфинал парных соревнований.
В Окленде из представительниц Украины сыграет только Элина Свитолина, которая поборется за выход в полуфинал.
На параллельно проходящем турнире WTA 125 в Канберре выступления продолжает Дарья Снигур. 9 числа украинка в полуфинале сыграет с Джоанной Гарленд. Встреча начнется ориентировочно в 01:30 по Киеву.
Расписание матчей украинок на турнирах в Брисбене и Окленде на 9 января
WTA 500 Брисбен. Одиночный разряд, 1/4 финала
Pat Rafter Arena. 4-й запуск (не ранее 10:30)
Марта Костюк [16] – 🏳️ Мирра Андреева [6]
WTA 500 Брисбен. Парный разряд, 1/2 финала
Корт №1. 1-й запуск (не ранее 03:00)
Людмила Киченок / Надежда Киченок – Се Шувэй / Алена Остапенко [1]
WTA 250 Окленд. Одиночный разряд, 1/4 финала
Центральный корт. 4-й запуск (не ранее 07:00)
Элина Свитолина [1] – Сонай Картал
