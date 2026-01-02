Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Главный редактор лицензированной букмекерской компании betking Ярослав Перканюк поделился мнением по поводу самых интересных футбольных событий в европейских чемпионатах в период с третьего по четвертое января.

Чемпионат Англии

20 тур

3.01.2026

«Борнмут» – «Арсенал»

Несмотря на продажу в летнее межсезонье сразу нескольких игроков основы, преимущественно обороны (в том числе и нашего Ильи Забарного), «Борнмут» хорошо начал нынешний сезон. Однако запаса прочности у этой интереснейшей команды не так уж и много. В последних десяти поединках «вишни» не могут победить, и, как следствие, переместились в нижнюю часть турнирной таблицы. А вот «Арсенал» находится на противоположном полюсе таблицы. Точнее, «канониры» ее возглавляют. Лондонцы выиграли последние шесть поединков. Интересной обещает быть тренерская дуэль двух испанцев – Ираолы и Артеты. Несмотря на мою симпатию в отношении тренера «Борнмута», в этом матче рекомендую ставить на подопечных Артеты.

4.01.2026

«Манчестер Сити» – «Челси»

Центральный матч не только английского тура, но и всего европейского уик-энда. Две яркие, топовые команды, исповедующие атакующий футбол и участвующие в чемпионской гонке, попытаются определить лучшего на «Этихаде». В любом другом случае я бы советовал осторожно подходить с «мерками» относительно этого поединка, но сейчас… Сейчас – это на фоне ухода Марески с поста наставника «аристократов». Не нашел итальянский тренер общего языка с руководством лондонского клуба. А жаль. Казалось, что его союз с «синими» обречен на успех. Я понятия не имею, что из себя будет представлять «Челси» без Марески. Чтобы это понять, нужно время. И нужно будет присмотреться к новому рулевому «пенсионеров». А пока что «вангую», что в этом матче выиграет «Сити». И в связи с уходом Энцо, и потому, что сейчас команда Пепа набрала блестящую форму: побеждает в восьми последних поединках. На мой взгляд, победит и в этом.

Чемпионат Испании

18 тур

3.01.2026

«Эспаньол» – «Барселона»

Несмотря на скромный во всех отношениях статус «Эспаньола» по сравнению с «Барсой», матчи между этими командами всегда имеют повышенный градус. И нередко «меньший брат» ставил палки в колеса «старшему брату». А в нынешнем сезоне «попугаев» уж никак нельзя назвать робким середняком: команда подпирает зону Лиги чемпионов. Лишь четыре поражения в 17 турах: таков нынешний «Эспаньол». Кроме того, команда мало пропускает: всего 17 мячей. К примеру, у «Барсы» пропущено на три больше. Лишний градус матчу придаст персона нынешнего стража ворот «блауграны» Жоана Гарсии, который в минувшие сезоны небезуспешно защищал ворота «Эспаньола». В общем, непростой будет матч. «Обе забьют» – весьма перспективная ставка. Более рисковая – на чистую победу номинальных гостей.

Лицензированный букмекер betking, входящий в состав King Group, является официальным беттинг-партнером ведущей футбольной лиги Испании — Ла Лиги — в Украине.

4.01.2026

«Реал» – «Бетис»

Еще один очень крутой поединок этого тура Ла Лиги. Вторая против шестой команды в таблице. Нынешний наставник «бело-зеленых» Пеллегрини в свое время возглавлял «Мадрид», так что можно не сомневаться, что чилийский «Инженер» захочет достойно сыграть на «Бернабеу». Хозяевам придется несладко. Перестройка «Реала» имени Хаби Алонсо еще не закончена, плюс ко всему – травма Мбаппе. В общем, очень трудная игра ожидает на «сливочных». Хотя трудной она будет и для гостей. «Обе забьют» - тоже весьма уместная в данном случае ставка. А что касается итога игры, то, все-таки, рекомендую ставить на победу хозяев.

Чемпионат Италии

18 тур

3.01.2026

«Аталанта» – «Рома»

Никогда такого не было, и вот опять. Многолетний наставник «Аталанты» Гасперини приедет в Бергамо, чтобы сыграть против своей бывшей команды во главе «Ромы». Тут и к бабке ходить не обязательно, дабы понимать, что бывшие подопечные вряд ли с хлебом-солью будут принимать «экс-диктатора». Хозяева будут лезть из кожи вон, дабы доставить Гаспу неудобства. И, на мой взгляд, «Аталанте» это удастся. «Рома» во главе с Гаспом катастрофически не умеет играть против сильной оппозиции. Нынешнюю «Богиню» вряд ли можно назвать грандом, но как минимум умения играть в футбол у бергамасков не отнять. К тому же, в последних трех очных поединках «сине-черные» неизменно обыгрывали римлян. Прогнозирую, что «Рома» не выиграет. Ничья для команды Довбыка будет лучшим вариантом. Хотя сам Артем вряд ли сыграет. Гасп на него уже не ставит.

4.01.2026

«Лацио» – «Наполи»

По громкости вывески – главный матч тура. Хотя на данный момент эта «громкость» достаточно иллюзорная – в силу не лучших времен лациале. Да уж, были времена у «Лацио» явно покруче. Хотя, в то же время, у «Наполи» были времена и похуже. Действующий чемпион видится мне фаворитом этого противостояния. Даже несмотря на неоптимальный состав «партенопеи». Римляне – отнюдь не безнадежны в нынешнем сезоне, но пока что их претензии – уровня середины таблицы. Команда не так много забивает, но еще меньше пропускает. Меньше, чем действующие чемпионы. Напрашивается вывод, что мячей в этой игре будет забито немного. Помимо сего, рекомендовал бы все-таки поставить на победу гостей. Кто не хочет излишне рисковать, можно подстраховаться, что «Наполи» не проиграет.

Чемпионат Франции

17 тур

4.01.2026

«ПСЖ» – «Париж»

Первое парижское дерби в элитном дивизионе с участием этих команд. Действующий чемпион, он же гегемон, видится явным фаворитом, но недооценивать выскочку под обязывающей вывеской «Париж» я бы не рекомендовал. Наверняка дебютанты Лиги 1 будут делать все от них зависящее, дабы испортить настроение команде Луиса Энрике. А поскольку команда Луиса Энрике в нынешнем сезоне не кажется, да и не есть на самом деле исполином, то шансы у номинальных гостей есть. И эти шансы не мизерные, хотя состав «Парижа» и пострадал от оттока игроков на первенство Африки. Снова предлагаю ставить на «обе забьют». Но если отбросить излишние эмоции, то победа «Сен-Жермен» таки будет закономерным итогом этой так или иначе непростой и интересной встречи.

