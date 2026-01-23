ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты попрощались с тремя молодыми футболистами

«Карпаты» покинули три игрока молодежной команды. Об этом сообщает пресс-служба львовского клуба.

«Карпаты» попрощались с тремя игроками: полузащитник Максим Лехив и нападающие Родион Черкес и Алесандр Шопронку.

В активе Лехива 39 матчей за молодежную команду «львов», он успел отличиться пятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Шопронку провел восемь матчей, забил один гол. Черкес провел четыре игры, без результативных действий.

Ранее сообщалось о том, что вингер «Карпат» попал на радар «Металлиста 1925».