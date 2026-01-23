Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты попрощались с тремя молодыми футболистами
Украина. Премьер лига
23 января 2026, 17:16 | Обновлено 23 января 2026, 17:17
500
0

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты попрощались с тремя молодыми футболистами

Молодежную команду клуба покинули Максим Лехив, Александр Шапронку, Родион Черкес

23 января 2026, 17:16 | Обновлено 23 января 2026, 17:17
500
0
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты попрощались с тремя молодыми футболистами
ФК Карпаты

«Карпаты» покинули три игрока молодежной команды. Об этом сообщает пресс-служба львовского клуба.

«Карпаты» попрощались с тремя игроками: полузащитник Максим Лехив и нападающие Родион Черкес и Алесандр Шопронку.

В активе Лехива 39 матчей за молодежную команду «львов», он успел отличиться пятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Шопронку провел восемь матчей, забил один гол. Черкес провел четыре игры, без результативных действий.

Ранее сообщалось о том, что вингер «Карпат» попал на радар «Металлиста 1925».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал отпустил одного из своих самых перспективных игроков
Неожиданный ход. Клуб АПЛ хочет подписать основного защитника Ливерпуля
Соглашение достигнуто. Барселона приближается к трансферу испанца
трансферы трансферы УПЛ Карпаты Львов
Даниил Кирияка Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко сможет задержаться в Аяксе всего на шесть месяцев. Есть проблема
Футбол | 23 января 2026, 13:57 6
Зинченко сможет задержаться в Аяксе всего на шесть месяцев. Есть проблема
Зинченко сможет задержаться в Аяксе всего на шесть месяцев. Есть проблема

Нидерландский журналист Тейс Цвагерман сообщил некоторые детали будущего трансфера

Санкт-Паули – Гамбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Футбол | 23 января 2026, 15:31 0
Санкт-Паули – Гамбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Санкт-Паули – Гамбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 23 января и начнется в 21:30 по Киеву

Свитолина выбила россиянку Шнайдер и пробилась в 1/8 финала Aus Open 2026
Теннис | 23.01.2026, 11:45
Свитолина выбила россиянку Шнайдер и пробилась в 1/8 финала Aus Open 2026
Свитолина выбила россиянку Шнайдер и пробилась в 1/8 финала Aus Open 2026
Динамо опубликовало официальное обращение к Юрию Вернидубу
Футбол | 22.01.2026, 17:07
Динамо опубликовало официальное обращение к Юрию Вернидубу
Динамо опубликовало официальное обращение к Юрию Вернидубу
Киевское Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Футбол | 23.01.2026, 07:35
Киевское Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Киевское Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик нашел замену Уайлдеру. Непобедимый боксер, который соберет стадион
Усик нашел замену Уайлдеру. Непобедимый боксер, который соберет стадион
23.01.2026, 07:33 4
Бокс
Доминация Украины на Hatsu Basho: Аонишики единоличный лидер, Шиши – второй
Доминация Украины на Hatsu Basho: Аонишики единоличный лидер, Шиши – второй
22.01.2026, 14:47 17
Другие виды
Тайсон Фьюри получил шанс стать чемпионом мира в супертяжелом весе
Тайсон Фьюри получил шанс стать чемпионом мира в супертяжелом весе
22.01.2026, 03:02
Бокс
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
22.01.2026, 06:23
Футбол
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
23.01.2026, 09:11 12
Футбол
Провал на старте турнира. Сборная Украины проиграла сборной Армении
Провал на старте турнира. Сборная Украины проиграла сборной Армении
22.01.2026, 18:41 42
Футзал
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
23.01.2026, 10:04 2
Футбол
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
22.01.2026, 08:05 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем