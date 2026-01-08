ФОТО Намек на переход? Топ-легионер из УПЛ засветился в форме другого клуба

Венесуэльский вингер криворожского «Кривбасса» Глейкер Мендоса опубликовал Instagram-stories, на которой он одет в футболку бразильского «Ботафого».

Интересно, что СМИ долгое время связывали имя 24-летнего футболиста с этим клубом, однако позже сообщалось, что трансфер сорвался из-за высоких финансовых требований «Кривбасса», а впоследствии на «Ботафого» вообще был наложен трансферный бан.

Местные каналы в Twitter уже реагируют на публикацию Мендосы со словами: «Трудно объяснить». Неизвестно, действительно ли это намек на трансфер или просто футболка в коллекции венесуэльца.

В сезоне 2025/26 Глейкер Мендоса провел 15 матчей в Украинской Премьер-лиге, отличившись 5 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.