ФОТО Намек на переход? Топ-легионер из УПЛ засветился в форме другого клуба
Глейкер Мендоса сфотографировался в форме Ботафого
Венесуэльский вингер криворожского «Кривбасса» Глейкер Мендоса опубликовал Instagram-stories, на которой он одет в футболку бразильского «Ботафого».
Интересно, что СМИ долгое время связывали имя 24-летнего футболиста с этим клубом, однако позже сообщалось, что трансфер сорвался из-за высоких финансовых требований «Кривбасса», а впоследствии на «Ботафого» вообще был наложен трансферный бан.
Местные каналы в Twitter уже реагируют на публикацию Мендосы со словами: «Трудно объяснить». Неизвестно, действительно ли это намек на трансфер или просто футболка в коллекции венесуэльца.
В сезоне 2025/26 Глейкер Мендоса провел 15 матчей в Украинской Премьер-лиге, отличившись 5 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.
Live no TikTok e stories. Simplesmente GLEIKER MENDOZA! 🇻🇪— Informa Fogo (@informafogo) January 7, 2026
Hard to explain. pic.twitter.com/2XGQYny9Ax
