  Жузеп ГВАРДИОЛА: «Хотите меня уволить? А то у меня очень большая зарплата»
Англия
02 января 2026, 20:12
Тренер не хочет ничего комментировать

Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Наставник Манчестер Сити Жузеп Гвардиола отреагировал на информацию о том, что тренер Энцо Мареска, которого уволили из Челси, может заменить испанца после нынешнего сезона.

«У меня контракт с Манчестер Сити, это все, что я могу сказать. Вы хотите, чтобы меня уволили? Нет? Это хорошо, потому что у меня очень большая зарплата. И еще год по контракту».

«Все эти слухи я комментировать не хочу. Энцо Мареска вел переговоры с Манчестер Сити? Ничего об этом не знаю. Уверен, вам известно больше. Я продолжаю работу», – сказал Гвардиола.

Ранее авторитетные британскее СМИ сообщали, что Манчестер Сити готовится к уходу Гвардиолы и хочет пригласить Мареску.

