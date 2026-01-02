Жузеп ГВАРДИОЛА: «Хотите меня уволить? А то у меня очень большая зарплата»

Наставник Манчестер Сити Жузеп Гвардиола отреагировал на информацию о том, что тренер Энцо Мареска, которого уволили из Челси, может заменить испанца после нынешнего сезона.

«У меня контракт с Манчестер Сити, это все, что я могу сказать. Вы хотите, чтобы меня уволили? Нет? Это хорошо, потому что у меня очень большая зарплата. И еще год по контракту».

«Все эти слухи я комментировать не хочу. Энцо Мареска вел переговоры с Манчестер Сити? Ничего об этом не знаю. Уверен, вам известно больше. Я продолжаю работу», – сказал Гвардиола.

Ранее авторитетные британскее СМИ сообщали, что Манчестер Сити готовится к уходу Гвардиолы и хочет пригласить Мареску.