Шахтер готов продать своего форварда за 22 млн евро – журналист

Интерес к Кауану Элиасу проявляет «Фламенго»

shakhtar.com. Кауан Элиас

Стали известны некоторые подробности интереса бразильского «Фламенго» к 19-летнему центрфорварду «Шахтера» Кауану Элиасу.

По информации журналиста Фреда Соареса, «горняки» якобы готовы продать своего нападающего за 22 миллиона евро.

«После завершения сделки по Кастельяносу (фактически, официального предложения от «Фламенго» даже не было), внимание, возможно, переключится на Кауана Элиаса из донецкого «Шахтера». По слухам, они готовы вести переговоры примерно за 22 миллиона евро. Правда ли это? Если да, то это звучит как хорошая возможность для тех, у кого есть деньги», – написал журналист.

Отметим, что в 2025 году «Фламенго» выиграл чемпионат Бразилии, а также Кубок Либертадорес, став сильнейшей командой Южной Америки.

Кауан Элиас выступает за «Шахтер» с февраля минувшего года, когда он был подписан из «Флуминенсе» за 17 миллионов евро. С тех пор нападающий провел 36 матчей за «горняков», отличившись 12 голами и 5 ассистами.

Кауан Элиас Фламенго Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
