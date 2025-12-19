Лучший клуб Южной Америки нацелен на покупку самого дорогого игрока УПЛ

Лучшая команда Южной Америки – победитель Кубка Либертадорес-2025 – «Фламенго» всерьез нацелена усилить свою атакующую линию в самое ближайшее время.

Руководство клуба ищет форварда с отличным голевым чутьем и, кажется, нашло подходящую кандидатуру в украинской Премьер-лиге.

Сообщается, что «Фламенго» проявляет интерес к 19-летнему центрфорварду «Шахтера» Кауану Элиасу, который с недавних пор является самым дорогим футболистом, играющим в УПЛ, по версии Transfermarkt.

В «Фламенго» понимают, что для подписания Кауана потребуется значительная сумма, однако трансферная политика клуба нацелена на молодых и талантливых бразильских исполнителей, поэтому Элиас подходит под нее идеально.

Также во «Фламенго» считают, что Кауан Элиас прекрасно впишется в игровую модель, которую прививает первой команде клуба тренерский штаб Филипе Луиса.

В текущем сезоне Кауан Элиас отличился 6 голами и 3 ассистами в 14 матчах УПЛ. Также на счету бразильского форварда 5 голов и 1 ассист в 11 матчах еврокубков, учитывая квалификацию.