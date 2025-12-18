Transfermarkt обновил стоимость игроков УПЛ. Есть доминирование Шахтера

Веб-портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов Украинской Премьер-лиги – в первой десятке самых дорогих игроков оказались семь представителей донецкого «Шахтера».

Лидерами рейтинга являются защитник сборной Украины Николай Матвиенко и форвард Кауан Элиас, которых оценили по 15 млн евро. Тройку замыкает полузащитник «Динамо» Владимир Бражко (10 млн евро).

Далее идут сразу четыре игрока «горняков» – полузащитники Марлон Гомес и Антон Бондаренко, вингер Алиссон Сантана и форвард Лука Мейреллиш. На восьмой и девятой позиции разместились защитник Тарас Михавко и полузащитник Николай Шапаренко из киевского «Динамо».

Десятку самых дорогих футболистов элитного дивизиона Украины замыкает еще один представитель донецкого клуба – украинский защитник Валерий Бондарь.

Рейтинг самых дорогих футболистов Украинской Премьер-лиги (по данным Transfermark)