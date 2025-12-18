Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Transfermarkt обновил стоимость игроков УПЛ. Есть доминирование Шахтера
Украина. Премьер лига
18 декабря 2025, 18:19 | Обновлено 18 декабря 2025, 19:12
Transfermarkt обновил стоимость игроков УПЛ. Есть доминирование Шахтера

Лидерами рейтинга являются защитник Николай Матвиенко и форвард Кауан Элиас

18 декабря 2025, 18:19 | Обновлено 18 декабря 2025, 19:12
Transfermarkt обновил стоимость игроков УПЛ. Есть доминирование Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Кауан Элиас

Веб-портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов Украинской Премьер-лиги – в первой десятке самых дорогих игроков оказались семь представителей донецкого «Шахтера».

Лидерами рейтинга являются защитник сборной Украины Николай Матвиенко и форвард Кауан Элиас, которых оценили по 15 млн евро. Тройку замыкает полузащитник «Динамо» Владимир Бражко (10 млн евро).

Далее идут сразу четыре игрока «горняков» – полузащитники Марлон Гомес и Антон Бондаренко, вингер Алиссон Сантана и форвард Лука Мейреллиш. На восьмой и девятой позиции разместились защитник Тарас Михавко и полузащитник Николай Шапаренко из киевского «Динамо».

Десятку самых дорогих футболистов элитного дивизиона Украины замыкает еще один представитель донецкого клуба – украинский защитник Валерий Бондарь.

Рейтинг самых дорогих футболистов Украинской Премьер-лиги (по данным Transfermark)

По теме:
ФОТО. Сезон праздников. Шахтер показал, как выглядит Краков в день игры
Максим ВОЙТИХОВСКИЙ: «Кто же сейчас не хочет перейти в Буковину?»
ФОТО. Жена футболиста УПЛ опубликовала снимок голышом. Фигура – топ
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Динамо Киев Николай Матвиенко Кауан Элиас Владимир Бражко Марлон Гомес Лука Мейреллиш Артем Бондаренко Алиссон Сантана Тарас Михавко Николай Шапаренко Валерий Бондарь рейтинг Transfermarkt
Николай Тытюк Источник: Transfermarkt
SHN
А где Эгинальда,которого все хотят купить?😂
Ответить
0
trentreznor11
"поновив" - це "возобновил", а "обновил" - це "оновив". Пишіть правильно, граматєї...
Ответить
0
Andromed
і по вартості футболістів можна помітити що наш футбол сильно здав
Ответить
0
Ukraine
Hівень клубу, рівень гравців, рівень тренерського штабу, ... все це дає результат, гравців, статус.
Надіюсь всі питання зняті хто в Україні who is who ......
Ответить
-1
