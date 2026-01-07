Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Павлидис отыграл 1 мяч для Бенфики. Упустив момент, Судаков ушел на замену
Португалия
07 января 2026, 23:37 | Обновлено 07 января 2026, 23:57
В полуфинале Кубка португальской лиги орлы пока что уступают Браге, 1:2

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

7 января в 22:00 состоится матч 1/2 финала Кубка португальской лиги.

Команды «Бенфика» и «Брага» играют на нейтральной арене Магальяеш Песоа в городе Лейрия.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За «Бенфику» в основном составе вышли украинский вратарь Анатолий Трубин и украинский хавбек Георгий Судаков.

Трубин пропустил два мяча в первом тайме. У «Браги» голами отметились Пау Виктор (14 мин) и Родриго Саласар (33 мин).

На 53-й минуте Судаков имел шанс забить. На линии штрафной площадки он принял отличную передачу от партнера и пробил в левый угол ворот. Однако голкипер справился с ударом, выполнив невероятный сейв.

Вангелис Павлидис с пенальти отыграл один гол для «орлов» (1:2). После этого Судаков был заменен на 64-й минуте.

По теме:
Трубин пропустил три мяча. Бенфика уступила Браге в полуфинале Кубка лиги
Проблемы Бенфики. Трубин пропустил два мяча от Браги в первом тайме
Бенфика – Брага. Трубин и Судаков в полуфинале Кубка лиги. Смотреть LIVE
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 0
