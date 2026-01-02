Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал вингера из Латинской Америки
Украина. Премьер лига
02 января 2026, 17:31
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал вингера из Латинской Америки

Себастьян Кастильо стал игроком «Металлиста 1925»

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал вингера из Латинской Америки
Себастьян Кастильо

Венесуэльский клуб «Депортиво Ла Гуайра» объявил о переходе в «Металлист 1925» Себастьяна Кастильо.

20-летний атакующий игрок присоединится к харьковчанам на правах аренды.

Кастильо с 2023 года выступал за «Депортиво Ла Гуайра», проведя в составе клуба 83 матча, забив 12 голов и отдав 3 результативные передачи.

Себастьян – игрок сборной Венесуэлы U-20, за которую провел 5 матчей, но результативными действиями не отличался.

«Металлист 1925» после первой части УПЛ занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка.

Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» подпишет украинца, который играл в Бельгии.

Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
