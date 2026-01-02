ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал вингера из Латинской Америки
Себастьян Кастильо стал игроком «Металлиста 1925»
Венесуэльский клуб «Депортиво Ла Гуайра» объявил о переходе в «Металлист 1925» Себастьяна Кастильо.
20-летний атакующий игрок присоединится к харьковчанам на правах аренды.
Кастильо с 2023 года выступал за «Депортиво Ла Гуайра», проведя в составе клуба 83 матча, забив 12 голов и отдав 3 результативные передачи.
Себастьян – игрок сборной Венесуэлы U-20, за которую провел 5 матчей, но результативными действиями не отличался.
«Металлист 1925» после первой части УПЛ занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка.
Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» подпишет украинца, который играл в Бельгии.
¡A EUROPA! 🍊🔥— Deportivo La Guaira 🔱 (@DvoLaGuaira) January 2, 2026
El Naranja anuncia la cesión de su atacante, Sebastián Castillo, al FC Metalist 1925, de la Liga Premier de Ucrania. 🇺🇦
¡Muchos éxitos en esta nueva etapa, ‘Sebas'! ¡No hay manera! 🧡#SiempreNaranja #VamosLaGuaira pic.twitter.com/OfmqXGkJKn
Ось так і буде в другому колі УПЛ. Як показала теперішня школа Дк може виростити 5-10% виростити більш менш хто може грати. Інші це рівень першої ліги УПЛ.
Можете мінусовать. Але останні 20 років так і відбувається