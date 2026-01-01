Металлист 1925 подпишет украинца. Он играл в Бельгии
Валерий Дубко усилит харьковский клуб
Украинский защитник киевской «Оболони» Валерий Дубко продолжит карьеру в «Металлисте 1925». Об этом сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, харьковский клуб находится на финальной стадии подписания контракта с 24-летним футболистом. Он может перейти команду Бартуловича зимой за компенсацию либо летом в качестве свободного агента.
В текущем сезоне Валерий Дубко провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых не отличился ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока 5500 тысяч евро.
Один сезон в своей карьере Дубков провел в бельгийском «Дендере».
Ранее сообщалось о том, что «Металлист 1925» оформил трансфер легионера.
