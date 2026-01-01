Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  Металлист 1925 подпишет украинца. Он играл в Бельгии
Украина. Премьер лига
01 января 2026, 22:10 | Обновлено 01 января 2026, 22:12
Металлист 1925 подпишет украинца. Он играл в Бельгии

Валерий Дубко усилит харьковский клуб

Металлист 1925 подпишет украинца. Он играл в Бельгии
ФК Оболонь. Валерий Дубко

Украинский защитник киевской «Оболони» Валерий Дубко продолжит карьеру в «Металлисте 1925». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, харьковский клуб находится на финальной стадии подписания контракта с 24-летним футболистом. Он может перейти команду Бартуловича зимой за компенсацию либо летом в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Валерий Дубко провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых не отличился ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока 5500 тысяч евро.

Один сезон в своей карьере Дубков провел в бельгийском «Дендере».

Ранее сообщалось о том, что «Металлист 1925» оформил трансфер легионера.

Валерий Дубко трансферы трансферы УПЛ Металлист 1925 Дендер Оболонь Киев ТаТоТаке
Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
