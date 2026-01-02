Испания02 января 2026, 19:45 |
217
0
Когда играют Барселона и Реал? Прогнозы на 18-й тур Ла Лиги 2025/26
Со 2 по 4 января в чемпионате Испании состоятся поединки очередного тура
02 января 2026, 19:45 |
217
0
Со 2 по 4 января состоятся матчи 18-го тура Ла Лиги 2025/26.
Sport.ua предлагает ознакомиться с расписанием ближайшего тура и прогнозами на каждый поединок!
🏆 Ла Лига 2025/26. 18-й тур, 2–4 января
- 02.01. 22:00. Райо Вальекано – Хетафе
- 03.01. 15:00. Сельта – Валенсия
- 03.01. 17:15. Осасуна – Атлетик Бильбао
- 03.01. 19:30. Эльче – Вильярреал
- 03.01. 22:00. Эспаньол – Барселона
- 04.01. 15:00. Севилья – Леванте
- 04.01. 17:15. Реал Мадрид – Бетис
- 04.01. 19:30. Алавес – Овьедо
- 04.01. 19:30. Мальорка – Жирона
- 04.01. 22:00. Реал Сосьедад – Атлетико
Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7
Таблица Ла Лиги 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|18
|15
|1
|2
|51 - 20
|03.01.26 22:00 Эспаньол - Барселона21.12.25 Вильярреал 0:2 Барселона13.12.25 Барселона 2:0 Осасуна06.12.25 Бетис 3:5 Барселона02.12.25 Барселона 3:1 Атлетико Мадрид29.11.25 Барселона 3:1 Алавес
|46
|2
|Реал Мадрид
|18
|13
|3
|2
|36 - 16
|04.01.26 17:15 Реал Мадрид - Бетис20.12.25 Реал Мадрид 2:0 Севилья14.12.25 Алавес 1:2 Реал Мадрид07.12.25 Реал Мадрид 0:2 Сельта03.12.25 Атлетик Бильбао 0:3 Реал Мадрид30.11.25 Жирона 1:1 Реал Мадрид
|42
|3
|Атлетико Мадрид
|18
|11
|4
|3
|33 - 16
|04.01.26 22:00 Реал Сосьедад - Атлетико Мадрид21.12.25 Жирона 0:3 Атлетико Мадрид13.12.25 Атлетико Мадрид 2:1 Валенсия06.12.25 Атлетик Бильбао 1:0 Атлетико Мадрид02.12.25 Барселона 3:1 Атлетико Мадрид29.11.25 Атлетико Мадрид 2:0 Реал Овьедо
|37
|4
|Вильярреал
|16
|11
|2
|3
|31 - 15
|03.01.26 19:30 Эльче - Вильярреал21.12.25 Вильярреал 0:2 Барселона06.12.25 Вильярреал 2:0 Хетафе30.11.25 Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал22.11.25 Вильярреал 2:1 Мальорка08.11.25 Эспаньол 0:2 Вильярреал
|35
|5
|Эспаньол
|17
|10
|3
|4
|22 - 17
|03.01.26 22:00 Эспаньол - Барселона22.12.25 Атлетик Бильбао 1:2 Эспаньол13.12.25 Хетафе 0:1 Эспаньол07.12.25 Эспаньол 1:0 Райо Вальекано30.11.25 Сельта 0:1 Эспаньол24.11.25 Эспаньол 2:1 Севилья
|33
|6
|Бетис
|17
|7
|7
|3
|29 - 19
|04.01.26 17:15 Реал Мадрид - Бетис21.12.25 Бетис 4:0 Хетафе15.12.25 Райо Вальекано 0:0 Бетис06.12.25 Бетис 3:5 Барселона30.11.25 Севилья 0:2 Бетис23.11.25 Бетис 1:1 Жирона
|28
|7
|Сельта
|17
|5
|8
|4
|20 - 19
|03.01.26 15:00 Сельта - Валенсия20.12.25 Реал Овьедо 0:0 Сельта14.12.25 Сельта 2:0 Атлетик Бильбао07.12.25 Реал Мадрид 0:2 Сельта30.11.25 Сельта 0:1 Эспаньол22.11.25 Алавес 0:1 Сельта
|23
|8
|Атлетик Бильбао
|18
|7
|2
|9
|16 - 24
|03.01.26 17:15 Осасуна - Атлетик Бильбао22.12.25 Атлетик Бильбао 1:2 Эспаньол14.12.25 Сельта 2:0 Атлетик Бильбао06.12.25 Атлетик Бильбао 1:0 Атлетико Мадрид03.12.25 Атлетик Бильбао 0:3 Реал Мадрид29.11.25 Леванте 0:2 Атлетик Бильбао
|23
|9
|Эльче
|17
|5
|7
|5
|23 - 20
|03.01.26 19:30 Эльче - Вильярреал21.12.25 Эльче 4:0 Райо Вальекано13.12.25 Мальорка 3:1 Эльче07.12.25 Эльче 3:0 Жирона28.11.25 Хетафе 1:0 Эльче23.11.25 Эльче 2:2 Реал Мадрид
|22
|10
|Севилья
|17
|6
|2
|9
|24 - 26
|04.01.26 15:00 Севилья - Леванте20.12.25 Реал Мадрид 2:0 Севилья14.12.25 Севилья 4:0 Реал Овьедо07.12.25 Валенсия 1:1 Севилья30.11.25 Севилья 0:2 Бетис24.11.25 Эспаньол 2:1 Севилья
|20
|11
|Хетафе
|17
|6
|2
|9
|13 - 22
|02.01.26 22:00 Райо Вальекано - Хетафе21.12.25 Бетис 4:0 Хетафе13.12.25 Хетафе 0:1 Эспаньол06.12.25 Вильярреал 2:0 Хетафе28.11.25 Хетафе 1:0 Эльче23.11.25 Хетафе 0:1 Атлетико Мадрид
|20
|12
|Осасуна
|17
|5
|3
|9
|17 - 20
|03.01.26 17:15 Осасуна - Атлетик Бильбао20.12.25 Осасуна 3:0 Алавес13.12.25 Барселона 2:0 Осасуна08.12.25 Осасуна 2:0 Леванте29.11.25 Мальорка 2:2 Осасуна22.11.25 Осасуна 1:3 Реал Сосьедад
|18
|13
|Мальорка
|17
|4
|6
|7
|19 - 24
|04.01.26 19:30 Мальорка - Жирона19.12.25 Валенсия 1:1 Мальорка13.12.25 Мальорка 3:1 Эльче05.12.25 Реал Овьедо 0:0 Мальорка29.11.25 Мальорка 2:2 Осасуна22.11.25 Вильярреал 2:1 Мальорка
|18
|14
|Алавес
|17
|5
|3
|9
|14 - 20
|04.01.26 19:30 Алавес - Реал Овьедо20.12.25 Осасуна 3:0 Алавес14.12.25 Алавес 1:2 Реал Мадрид06.12.25 Алавес 1:0 Реал Сосьедад29.11.25 Барселона 3:1 Алавес22.11.25 Алавес 0:1 Сельта
|18
|15
|Райо Вальекано
|17
|4
|6
|7
|13 - 20
|02.01.26 22:00 Райо Вальекано - Хетафе21.12.25 Эльче 4:0 Райо Вальекано15.12.25 Райо Вальекано 0:0 Бетис07.12.25 Эспаньол 1:0 Райо Вальекано01.12.25 Райо Вальекано 1:1 Валенсия23.11.25 Реал Овьедо 0:0 Райо Вальекано
|18
|16
|Реал Сосьедад
|17
|4
|5
|8
|21 - 25
|04.01.26 22:00 Реал Сосьедад - Атлетико Мадрид20.12.25 Леванте 1:1 Реал Сосьедад12.12.25 Реал Сосьедад 1:2 Жирона06.12.25 Алавес 1:0 Реал Сосьедад30.11.25 Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал22.11.25 Осасуна 1:3 Реал Сосьедад
|17
|17
|Валенсия
|17
|3
|7
|7
|16 - 26
|03.01.26 15:00 Сельта - Валенсия19.12.25 Валенсия 1:1 Мальорка13.12.25 Атлетико Мадрид 2:1 Валенсия07.12.25 Валенсия 1:1 Севилья01.12.25 Райо Вальекано 1:1 Валенсия21.11.25 Валенсия 1:0 Леванте
|16
|18
|Жирона
|17
|3
|6
|8
|15 - 33
|04.01.26 19:30 Мальорка - Жирона21.12.25 Жирона 0:3 Атлетико Мадрид12.12.25 Реал Сосьедад 1:2 Жирона07.12.25 Эльче 3:0 Жирона30.11.25 Жирона 1:1 Реал Мадрид23.11.25 Бетис 1:1 Жирона
|15
|19
|Реал Овьедо
|17
|2
|5
|10
|7 - 26
|04.01.26 19:30 Алавес - Реал Овьедо20.12.25 Реал Овьедо 0:0 Сельта14.12.25 Севилья 4:0 Реал Овьедо05.12.25 Реал Овьедо 0:0 Мальорка29.11.25 Атлетико Мадрид 2:0 Реал Овьедо23.11.25 Реал Овьедо 0:0 Райо Вальекано
|11
|20
|Леванте
|16
|2
|4
|10
|17 - 29
|04.01.26 15:00 Севилья - Леванте20.12.25 Леванте 1:1 Реал Сосьедад08.12.25 Осасуна 2:0 Леванте29.11.25 Леванте 0:2 Атлетик Бильбао21.11.25 Валенсия 1:0 Леванте08.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Леванте
|10
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 02 января 2026, 07:05 0
Завершился групповой этап
Футбол | 02 января 2026, 14:20 6
Один из гегемонов шотландского футбола ныне переживает далеко не лучшие времена…
Футбол | 01.01.2026, 18:23
Бокс | 02.01.2026, 06:42
Футбол | 02.01.2026, 17:31
Комментарии 0
Популярные новости
01.01.2026, 09:14 2
02.01.2026, 03:32
01.01.2026, 03:21
01.01.2026, 07:41 4
01.01.2026, 14:28 12
02.01.2026, 07:02 8
31.12.2025, 17:13 23
01.01.2026, 00:02 2