Когда играют Барселона и Реал? Прогнозы на 18-й тур Ла Лиги 2025/26

Со 2 по 4 января состоятся матчи 18-го тура Ла Лиги 2025/26.

Sport.ua предлагает ознакомиться с расписанием ближайшего тура и прогнозами на каждый поединок!

🏆 Ла Лига 2025/26. 18-й тур, 2–4 января

02.01. 22:00. Райо Вальекано – Хетафе

03.01. 15:00. Сельта – Валенсия

03.01. 17:15. Осасуна – Атлетик Бильбао

03.01. 19:30. Эльче – Вильярреал

03.01. 22:00. Эспаньол – Барселона

04.01. 15:00. Севилья – Леванте

04.01. 17:15. Реал Мадрид – Бетис

04.01. 19:30. Алавес – Овьедо

04.01. 19:30. Мальорка – Жирона

04.01. 22:00. Реал Сосьедад – Атлетико

