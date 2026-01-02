Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Когда играют Барселона и Реал? Прогнозы на 18-й тур Ла Лиги 2025/26
Испания
02 января 2026, 19:45 |
217
0

Когда играют Барселона и Реал? Прогнозы на 18-й тур Ла Лиги 2025/26

Со 2 по 4 января в чемпионате Испании состоятся поединки очередного тура

02 января 2026, 19:45 |
217
0
Когда играют Барселона и Реал? Прогнозы на 18-й тур Ла Лиги 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

Со 2 по 4 января состоятся матчи 18-го тура Ла Лиги 2025/26.

Sport.ua предлагает ознакомиться с расписанием ближайшего тура и прогнозами на каждый поединок!

🏆 Ла Лига 2025/26. 18-й тур, 2–4 января

  • 02.01. 22:00. Райо Вальекано – Хетафе
  • 03.01. 15:00. Сельта – Валенсия
  • 03.01. 17:15. Осасуна – Атлетик Бильбао
  • 03.01. 19:30. Эльче – Вильярреал
  • 03.01. 22:00. Эспаньол – Барселона
  • 04.01. 15:00. Севилья – Леванте
  • 04.01. 17:15. Реал Мадрид – Бетис
  • 04.01. 19:30. Алавес – Овьедо
  • 04.01. 19:30. Мальорка – Жирона
  • 04.01. 22:00. Реал Сосьедад – Атлетико

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Таблица Ла Лиги 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 18 15 1 2 51 - 20 03.01.26 22:00 Эспаньол - Барселона21.12.25 Вильярреал 0:2 Барселона13.12.25 Барселона 2:0 Осасуна06.12.25 Бетис 3:5 Барселона02.12.25 Барселона 3:1 Атлетико Мадрид29.11.25 Барселона 3:1 Алавес 46
2 Реал Мадрид 18 13 3 2 36 - 16 04.01.26 17:15 Реал Мадрид - Бетис20.12.25 Реал Мадрид 2:0 Севилья14.12.25 Алавес 1:2 Реал Мадрид07.12.25 Реал Мадрид 0:2 Сельта03.12.25 Атлетик Бильбао 0:3 Реал Мадрид30.11.25 Жирона 1:1 Реал Мадрид 42
3 Атлетико Мадрид 18 11 4 3 33 - 16 04.01.26 22:00 Реал Сосьедад - Атлетико Мадрид21.12.25 Жирона 0:3 Атлетико Мадрид13.12.25 Атлетико Мадрид 2:1 Валенсия06.12.25 Атлетик Бильбао 1:0 Атлетико Мадрид02.12.25 Барселона 3:1 Атлетико Мадрид29.11.25 Атлетико Мадрид 2:0 Реал Овьедо 37
4 Вильярреал 16 11 2 3 31 - 15 03.01.26 19:30 Эльче - Вильярреал21.12.25 Вильярреал 0:2 Барселона06.12.25 Вильярреал 2:0 Хетафе30.11.25 Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал22.11.25 Вильярреал 2:1 Мальорка08.11.25 Эспаньол 0:2 Вильярреал 35
5 Эспаньол 17 10 3 4 22 - 17 03.01.26 22:00 Эспаньол - Барселона22.12.25 Атлетик Бильбао 1:2 Эспаньол13.12.25 Хетафе 0:1 Эспаньол07.12.25 Эспаньол 1:0 Райо Вальекано30.11.25 Сельта 0:1 Эспаньол24.11.25 Эспаньол 2:1 Севилья 33
6 Бетис 17 7 7 3 29 - 19 04.01.26 17:15 Реал Мадрид - Бетис21.12.25 Бетис 4:0 Хетафе15.12.25 Райо Вальекано 0:0 Бетис06.12.25 Бетис 3:5 Барселона30.11.25 Севилья 0:2 Бетис23.11.25 Бетис 1:1 Жирона 28
7 Сельта 17 5 8 4 20 - 19 03.01.26 15:00 Сельта - Валенсия20.12.25 Реал Овьедо 0:0 Сельта14.12.25 Сельта 2:0 Атлетик Бильбао07.12.25 Реал Мадрид 0:2 Сельта30.11.25 Сельта 0:1 Эспаньол22.11.25 Алавес 0:1 Сельта 23
8 Атлетик Бильбао 18 7 2 9 16 - 24 03.01.26 17:15 Осасуна - Атлетик Бильбао22.12.25 Атлетик Бильбао 1:2 Эспаньол14.12.25 Сельта 2:0 Атлетик Бильбао06.12.25 Атлетик Бильбао 1:0 Атлетико Мадрид03.12.25 Атлетик Бильбао 0:3 Реал Мадрид29.11.25 Леванте 0:2 Атлетик Бильбао 23
9 Эльче 17 5 7 5 23 - 20 03.01.26 19:30 Эльче - Вильярреал21.12.25 Эльче 4:0 Райо Вальекано13.12.25 Мальорка 3:1 Эльче07.12.25 Эльче 3:0 Жирона28.11.25 Хетафе 1:0 Эльче23.11.25 Эльче 2:2 Реал Мадрид 22
10 Севилья 17 6 2 9 24 - 26 04.01.26 15:00 Севилья - Леванте20.12.25 Реал Мадрид 2:0 Севилья14.12.25 Севилья 4:0 Реал Овьедо07.12.25 Валенсия 1:1 Севилья30.11.25 Севилья 0:2 Бетис24.11.25 Эспаньол 2:1 Севилья 20
11 Хетафе 17 6 2 9 13 - 22 02.01.26 22:00 Райо Вальекано - Хетафе21.12.25 Бетис 4:0 Хетафе13.12.25 Хетафе 0:1 Эспаньол06.12.25 Вильярреал 2:0 Хетафе28.11.25 Хетафе 1:0 Эльче23.11.25 Хетафе 0:1 Атлетико Мадрид 20
12 Осасуна 17 5 3 9 17 - 20 03.01.26 17:15 Осасуна - Атлетик Бильбао20.12.25 Осасуна 3:0 Алавес13.12.25 Барселона 2:0 Осасуна08.12.25 Осасуна 2:0 Леванте29.11.25 Мальорка 2:2 Осасуна22.11.25 Осасуна 1:3 Реал Сосьедад 18
13 Мальорка 17 4 6 7 19 - 24 04.01.26 19:30 Мальорка - Жирона19.12.25 Валенсия 1:1 Мальорка13.12.25 Мальорка 3:1 Эльче05.12.25 Реал Овьедо 0:0 Мальорка29.11.25 Мальорка 2:2 Осасуна22.11.25 Вильярреал 2:1 Мальорка 18
14 Алавес 17 5 3 9 14 - 20 04.01.26 19:30 Алавес - Реал Овьедо20.12.25 Осасуна 3:0 Алавес14.12.25 Алавес 1:2 Реал Мадрид06.12.25 Алавес 1:0 Реал Сосьедад29.11.25 Барселона 3:1 Алавес22.11.25 Алавес 0:1 Сельта 18
15 Райо Вальекано 17 4 6 7 13 - 20 02.01.26 22:00 Райо Вальекано - Хетафе21.12.25 Эльче 4:0 Райо Вальекано15.12.25 Райо Вальекано 0:0 Бетис07.12.25 Эспаньол 1:0 Райо Вальекано01.12.25 Райо Вальекано 1:1 Валенсия23.11.25 Реал Овьедо 0:0 Райо Вальекано 18
16 Реал Сосьедад 17 4 5 8 21 - 25 04.01.26 22:00 Реал Сосьедад - Атлетико Мадрид20.12.25 Леванте 1:1 Реал Сосьедад12.12.25 Реал Сосьедад 1:2 Жирона06.12.25 Алавес 1:0 Реал Сосьедад30.11.25 Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал22.11.25 Осасуна 1:3 Реал Сосьедад 17
17 Валенсия 17 3 7 7 16 - 26 03.01.26 15:00 Сельта - Валенсия19.12.25 Валенсия 1:1 Мальорка13.12.25 Атлетико Мадрид 2:1 Валенсия07.12.25 Валенсия 1:1 Севилья01.12.25 Райо Вальекано 1:1 Валенсия21.11.25 Валенсия 1:0 Леванте 16
18 Жирона 17 3 6 8 15 - 33 04.01.26 19:30 Мальорка - Жирона21.12.25 Жирона 0:3 Атлетико Мадрид12.12.25 Реал Сосьедад 1:2 Жирона07.12.25 Эльче 3:0 Жирона30.11.25 Жирона 1:1 Реал Мадрид23.11.25 Бетис 1:1 Жирона 15
19 Реал Овьедо 17 2 5 10 7 - 26 04.01.26 19:30 Алавес - Реал Овьедо20.12.25 Реал Овьедо 0:0 Сельта14.12.25 Севилья 4:0 Реал Овьедо05.12.25 Реал Овьедо 0:0 Мальорка29.11.25 Атлетико Мадрид 2:0 Реал Овьедо23.11.25 Реал Овьедо 0:0 Райо Вальекано 11
20 Леванте 16 2 4 10 17 - 29 04.01.26 15:00 Севилья - Леванте20.12.25 Леванте 1:1 Реал Сосьедад08.12.25 Осасуна 2:0 Леванте29.11.25 Леванте 0:2 Атлетик Бильбао21.11.25 Валенсия 1:0 Леванте08.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Леванте 10
Полная таблица

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина объявила о переходе экс-вингера Шахтера
Вулверхэмптон – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Астон Вилла – Ноттингем. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Барселона Бетис Севилья Вильярреал Эспаньол Мальорка Осасуна Хетафе Сельта прогнозы Жирона Райо Вальекано Атлетик Бильбао Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Эльче Реал Сосьедад Валенсия Реал Мадрид Алавес Ла Лига Леванте Овьедо прогнозы на футбол Ла Лига - betking
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
Хоккей | 02 января 2026, 07:05 0
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала

Завершился групповой этап

Тотальный кризис в Селтике: бунты фанатов и паранойя руководства
Футбол | 02 января 2026, 14:20 6
Тотальный кризис в Селтике: бунты фанатов и паранойя руководства
Тотальный кризис в Селтике: бунты фанатов и паранойя руководства

Один из гегемонов шотландского футбола ныне переживает далеко не лучшие времена…

ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ
Футбол | 01.01.2026, 18:23
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
Бокс | 02.01.2026, 06:42
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал вингера из Латинской Америки
Футбол | 02.01.2026, 17:31
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал вингера из Латинской Америки
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал вингера из Латинской Америки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Луис ЭНРИКЕ: «Если вы продаете его, то я покину ПСЖ»
Луис ЭНРИКЕ: «Если вы продаете его, то я покину ПСЖ»
01.01.2026, 09:14 2
Футбол
Александр УСИК: «К этому бою я готовился 10-11 лет назад»
Александр УСИК: «К этому бою я готовился 10-11 лет назад»
02.01.2026, 03:32
Бокс
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
01.01.2026, 03:21
Бокс
Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?
Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?
01.01.2026, 07:41 4
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
01.01.2026, 14:28 12
Футбол
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
02.01.2026, 07:02 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Подарок под елку. Клуб УПЛ уволил главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Подарок под елку. Клуб УПЛ уволил главного тренера
31.12.2025, 17:13 23
Футбол
Вот это поворот! Промоутером Усика может стать живая легенда бокса
Вот это поворот! Промоутером Усика может стать живая легенда бокса
01.01.2026, 00:02 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем