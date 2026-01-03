Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эспаньол – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Эспаньол
03.01.2026 22:00 - : -
Барселона
Прогноз
Испания
Эспаньол – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 3 января в 22:00 по Киеву

Эспаньол – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Коллаж Sport.ua

3 января на RCDE Арена пройдет матч 18-го тура Примеры Испании, в котором Эспаньол встретится с Барселоной.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Эспаньол

Команда при Маноло Гонсалесе постоянно радовала своих болельщиков результатами. Сначала этот специалист, возглавив проект, вернул его с первой попытки из Сегунды - пришлось играть в плей-офф, но все закончилось успешно. Потом была крайне упорная борьба за выживание в Ла Лиге - напомним, что Леганес уступил в ней и вылетел, хотя собрал аж сорок очков! Ну, а у новичка дивизиона оказалось на два больше.

Сейчас клуб, даже потеряв основного голкипера, Гарсию, что переметнулся как раз к статусным соседям, показывает неожиданно сильные результаты. Он уступает только тройке вечных грандов, да сильному в Примере Вильярреалу, опережая таких соперников, как Бетис и Атлетик и идя пятым. Кстати, басков обыграли в прошлом туре, и это была уже десятая победа в чемпионате!

Барселона

Клуб в последнее время чередовал удачные сезоны с провальными. Хави выгнали в 2024-м, после года без трофеев, несмотря на все его заслуги. И Флик с первой же попытки установил в Испании, где никогда ранее не работал, доминирование, собрав все три возможных национальных титула и везде оставив за спиной Реал.

В целом, сейчас праздники отметили вроде бы, сохранив статус-кво. В декабре догнали и перегнали притормозивших мадридцев - между вечными конкурентами четыре очка. Кроме того, пока не было проблем в кубке, да и в Лиге чемпионов уже собрано десять баллов - не оптимальный результат, но плей-офф де-факто гарантирован. Но все же недавно всплыла неприятная история о том, что Левандовски не давали забивать, чтобы не платить бонусы, все также пытаются уйти Тер Штегена, к тому же у Ямаля новое повреждение. В общем, вопросов хватает...

Статистика личных встреч

Хозяева не выигрывали официальные поединки в дерби с 2009-го года. И все три крайних матча закончились победами Де Йонга и компании

Прогноз

Букмекерские конторы уверены в успехе гостей. Но, кажется, пока можно брать нейтральную ставку на тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,60).

Прогноз Sport.ua
Эспаньол
3 января 2026 -
22:00
Барселона
Эспаньол Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
