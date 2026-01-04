Ханси ФЛИК: «Я должен поблагодарить этого игрока Барселоны»

Главный тренер Барселоны Ханси Флик поделился эмоциями после тяжелой победы своей команды над Эспаньолом (2:0) в 18-м туре испанской Ла Лиги.

– Вы довольны победой или вас что-то беспокоит в игре команды?

– Мы должны изменить некоторые вещи, но я очень рад трем очкам.

– Почему «Барсе» так тяжело было проявить себя во втором тайме?

– Надо учитывать, что Эспаньол провел очень хороший матч. Думаю, мы не заслуживали этого результата, но в конце концов качество, которое мы показали на поле после замен, принесло нам победу. Первое, что я должен сделать, – это поблагодарить Жоанна Гарсия. Он один из лучших вратарей мира. И также игрокам, вышедшим из ряда запасных. Но мы завоевали три очка – и это сообщение, которое мы присылаем Лиге.

– Что вы думаете о психологической стойкости Жоана Гарсии?

– Фантастическая. Думаю, он никогда не забудет того, что пережил здесь, ведь он играл за Эспаньол, именно здесь ему дали шанс. Но теперь он играет за нас и стал одним из главных виновников победы.

– Добавляет ли эта победа уверенности перед Суперкубком

– Конечно. После рождественского перерыва нелегко играть этот матч и так быстро переходить в Суперкубок. Но я думаю, что эта победа придаст нам уверенности и надеюсь, что все пойдет хорошо. Вы знаете, я всегда говорю о том, что вижу на тренировках, и я доволен тем, что вижу. Мы страдали, но получили три очка.

– Это победа, которая сделала вас самым счастливым в этом сезоне?

– Я знаю, насколько важно выиграть этот матч. И я доволен, конечно, потому что соперник сыграл отлично. Поздравляю Маноло с тем, как они играют. Меня не удивила игра «Эспаньола», ведь они действительно хорошо выступают, делают отличную работу, играют гораздо лучше, чем в прошлом сезоне.

– Вы говорили с Жоаном Гарсией перед матчем?

– Конечно. Но, как я говорил вчера, я видел его спокойным. Как обычно. Сосредоточенным, убежденным. У больших команд лучших вратарей – и он один из них, – сказал Флик.