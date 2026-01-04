Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ханси ФЛИК: «Я должен поблагодарить этого игрока Барселоны»
Чемпионат Испании
Эспаньол
03.01.2026 22:00 – FT 0 : 2
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
04 января 2026, 10:56 | Обновлено 04 января 2026, 11:13
595
0

Ханси ФЛИК: «Я должен поблагодарить этого игрока Барселоны»

Ханси Флик поделился эмоциями после тяжелой победы своей команды над Эспаньолом

04 января 2026, 10:56 | Обновлено 04 января 2026, 11:13
595
0
Ханси ФЛИК: «Я должен поблагодарить этого игрока Барселоны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

Главный тренер Барселоны Ханси Флик поделился эмоциями после тяжелой победы своей команды над Эспаньолом (2:0) в 18-м туре испанской Ла Лиги.

– Вы довольны победой или вас что-то беспокоит в игре команды?

– Мы должны изменить некоторые вещи, но я очень рад трем очкам.

– Почему «Барсе» так тяжело было проявить себя во втором тайме?

– Надо учитывать, что Эспаньол провел очень хороший матч. Думаю, мы не заслуживали этого результата, но в конце концов качество, которое мы показали на поле после замен, принесло нам победу. Первое, что я должен сделать, – это поблагодарить Жоанна Гарсия. Он один из лучших вратарей мира. И также игрокам, вышедшим из ряда запасных. Но мы завоевали три очка – и это сообщение, которое мы присылаем Лиге.

– Что вы думаете о психологической стойкости Жоана Гарсии?

– Фантастическая. Думаю, он никогда не забудет того, что пережил здесь, ведь он играл за Эспаньол, именно здесь ему дали шанс. Но теперь он играет за нас и стал одним из главных виновников победы.

– Добавляет ли эта победа уверенности перед Суперкубком

– Конечно. После рождественского перерыва нелегко играть этот матч и так быстро переходить в Суперкубок. Но я думаю, что эта победа придаст нам уверенности и надеюсь, что все пойдет хорошо. Вы знаете, я всегда говорю о том, что вижу на тренировках, и я доволен тем, что вижу. Мы страдали, но получили три очка.

– Это победа, которая сделала вас самым счастливым в этом сезоне?

– Я знаю, насколько важно выиграть этот матч. И я доволен, конечно, потому что соперник сыграл отлично. Поздравляю Маноло с тем, как они играют. Меня не удивила игра «Эспаньола», ведь они действительно хорошо выступают, делают отличную работу, играют гораздо лучше, чем в прошлом сезоне.

– Вы говорили с Жоаном Гарсией перед матчем?

– Конечно. Но, как я говорил вчера, я видел его спокойным. Как обычно. Сосредоточенным, убежденным. У больших команд лучших вратарей – и он один из них, – сказал Флик.

По теме:
Реал Сосьедад – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Алавес – Овьедо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Мальорка – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Ханс-Дитер Флик Барселона Эспаньол Ла Лига чемпионат Испании по футболу Жоан Гарсия Эспаньол - Барселона
Олег Вахоцкий Источник: AS
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Футбол | 04 января 2026, 10:08 2
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались

Витиньо, похоже, покинет киевский клуб свободным агентом

Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Футбол | 03 января 2026, 19:02 4
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб

Украинский нападающий близок к переходу в «Фенербахче»

Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Футбол | 04.01.2026, 08:04
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Лацио – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 04.01.2026, 10:01
Лацио – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Лацио – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Футбол | 03.01.2026, 20:03
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
03.01.2026, 20:42 1
Футбол
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
03.01.2026, 08:21
Бокс
Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»
03.01.2026, 06:22
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
03.01.2026, 02:55
Хоккей
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
02.01.2026, 23:51
Футбол
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
02.01.2026, 11:15 28
Футбол
Анонс 18-го тура Серии А: битва за чемпионство продолжается!
Анонс 18-го тура Серии А: битва за чемпионство продолжается!
02.01.2026, 15:37 1
Футбол
Американские СМИ: Уайлдер все еще верит в свой удар. С Усиком не сработает
Американские СМИ: Уайлдер все еще верит в свой удар. С Усиком не сработает
03.01.2026, 07:05 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем