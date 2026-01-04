Ханси ФЛИК: «Я должен поблагодарить этого игрока Барселоны»
Ханси Флик поделился эмоциями после тяжелой победы своей команды над Эспаньолом
Главный тренер Барселоны Ханси Флик поделился эмоциями после тяжелой победы своей команды над Эспаньолом (2:0) в 18-м туре испанской Ла Лиги.
– Вы довольны победой или вас что-то беспокоит в игре команды?
– Мы должны изменить некоторые вещи, но я очень рад трем очкам.
– Почему «Барсе» так тяжело было проявить себя во втором тайме?
– Надо учитывать, что Эспаньол провел очень хороший матч. Думаю, мы не заслуживали этого результата, но в конце концов качество, которое мы показали на поле после замен, принесло нам победу. Первое, что я должен сделать, – это поблагодарить Жоанна Гарсия. Он один из лучших вратарей мира. И также игрокам, вышедшим из ряда запасных. Но мы завоевали три очка – и это сообщение, которое мы присылаем Лиге.
– Что вы думаете о психологической стойкости Жоана Гарсии?
– Фантастическая. Думаю, он никогда не забудет того, что пережил здесь, ведь он играл за Эспаньол, именно здесь ему дали шанс. Но теперь он играет за нас и стал одним из главных виновников победы.
– Добавляет ли эта победа уверенности перед Суперкубком
– Конечно. После рождественского перерыва нелегко играть этот матч и так быстро переходить в Суперкубок. Но я думаю, что эта победа придаст нам уверенности и надеюсь, что все пойдет хорошо. Вы знаете, я всегда говорю о том, что вижу на тренировках, и я доволен тем, что вижу. Мы страдали, но получили три очка.
– Это победа, которая сделала вас самым счастливым в этом сезоне?
– Я знаю, насколько важно выиграть этот матч. И я доволен, конечно, потому что соперник сыграл отлично. Поздравляю Маноло с тем, как они играют. Меня не удивила игра «Эспаньола», ведь они действительно хорошо выступают, делают отличную работу, играют гораздо лучше, чем в прошлом сезоне.
– Вы говорили с Жоаном Гарсией перед матчем?
– Конечно. Но, как я говорил вчера, я видел его спокойным. Как обычно. Сосредоточенным, убежденным. У больших команд лучших вратарей – и он один из них, – сказал Флик.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Витиньо, похоже, покинет киевский клуб свободным агентом
Украинский нападающий близок к переходу в «Фенербахче»