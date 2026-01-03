Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Эспаньол
03.01.2026 22:00 - : -
Барселона
Испания
03 января 2026, 19:42 | Обновлено 03 января 2026, 19:43
Эспаньол – Барселона. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча 18-го тура испанской Ла Лиги

Эспаньол – Барселона. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В субботу, 3 января, состоится матч 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Эспаньол» и «Барселона». Игра пройдет в Корнелья-де-Льобрегат (Испания) на стадионе «RCDE», начало в 22:00.

Испанская Ла Лига возвращается после краткой праздничной паузы, и одним из центральных событий тура станет каталонское дерби между «Эспаньолом» и «Барселоной». «Эспаньол» проводит по-настоящему впечатляющий сезон: команда сенсационно закрепилась на пятом месте в турнирной таблице, а серия из пяти побед подряд в чемпионате лишь подчеркивает отличную форму коллектива Маноло Гонсалеса. В дерби с принципиальным соперником «попугаи» наверняка сделают всё, чтобы продлить свою успешную серию и громко заявить о своих амбициях. «Барселона» же, воспользовавшись осечками мадридского «Реала», вернула себе лидерство в чемпионате и уже опережает «сливочных» на четыре очка. Декабрь для «сине-гранатовых» выдался практически идеальным — команда выиграла все матчи месяца и подходит к новому году с отличным настроением и максимальной уверенностью в собственных силах. Теперь каталонцы намерены продолжить победное шествие и укрепить свои позиции в Ла Лиге.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Эспаньол» – «Барселона», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Эспаньол
3 января 2026 -
22:00
Барселона
