Испания03 января 2026, 22:34 |
Эспаньол – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Поединок 19-го тура Ла Лиги стартовал в 22:00 по Киеву
3 января в рамках 19-го тура чемпионата Испании встречаются «Эспаньол» и «Барселона».
Встречу принимал «РКДЕ Стэдиум» в Корнелье. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7
Ла Лига. 19-й тур
Эспаньол – Барселона – 0:0 (обновляется)
Голы:
