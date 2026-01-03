Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
Эспаньол – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Поединок 19-го тура Ла Лиги стартовал в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона

3 января в рамках 19-го тура чемпионата Испании встречаются «Эспаньол» и «Барселона».

Встречу принимал «РКДЕ Стэдиум» в Корнелье. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Ла Лига. 19-й тур

Эспаньол – Барселона – 0:0 (обновляется)

Голы:

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
