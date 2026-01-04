Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
04 января 2026, 00:00
Джокеры Флика решили исход матча в концовке. Барселона обыграла Эспаньол

Удачные замены помогли гостям победить в каталонском дерби

Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 3 января, состоялся матч 18-го тура испанской Ла Лиги сезона 2025/26 между командами «Эспаньол» и «Барселона». Встреча прошла на стадионе «RCDE» в Корнелья-де-Льобрегат.

«Барселона» одержала победу в каталонском дерби – 2:0, продлив свою победную серию в чемпионате до восьми матчей.

В первой половине встречи «Эспаньол» выглядел лучше своего грозного оппонента, создавая опасные моменты у ворот Барселоны. Роберто Фернандес вышел один на один с Жоаном Гарсией, но не смог переиграть вратаря гостей. Милья также не сумел реализовать свою возможность, пробив головой с близкой дистанции — Жоан перевел мяч на угловой.

«Барселона» же в первом тайме запомнилась многочисленными потерями мяча и невнятной игрой всей линии атаки, кроме Ямаля, от которого исходила вся острота команды. Форвард имел два опасных момента: первый удар прошел мимо ворот, а второй парировал Дмитрович.

Второй тайм превратился в настоящее шоу вратарей: они по очереди демонстрировали супер сейвы, удерживая свои ворота «сухими». Главным расточителем моментов у хозяев стал снова Роберто Фернандес. У него было несколько стопроцентных шансов открыть счет, включая выход один на один с Гарсией — на этот раз форвард попытался обыграть голкипера сам, хотя мог отдать передачу на свободного Долана. Гарсия в последний момент коснулся мяча, не позволив пробить «Эспаньолу». А через пару минут Фернандес пробивал в падении с близкой дистанции — и снова Жоан спас свои ворота.

«Барселона» ответила спустя несколько минут: Эрик Гарсия расстреливал Дмитровича, но голкипер «Эспаньола» выручил свою команду. Однако в концовке матча «сине-гранатовые» дожали соперника, забив дважды — и оба мяча стали результатом действий игроков, вышедших на замену.

Сначала Фермин Лопес протащил мяч с центра поля до штрафной и отдал передачу на Ольмо, который вбегал слева и точно положил мяч в верхний угол. Во втором моменте Фермин вошел в штрафную, прошел защитника и отдал пас на Левандовского, который с небольшим везением отправил мяч в ворота.

В следующем туре Ла Лиги «Барселона» вновь сыграет на выезде – на этот раз против «Реал Сосьедада», а «Эспаньол» отправится в гости к «Леванте»

Испанская Ла Лига. 18-й тур.

«Эспаньол» – «Барселона» – 0:2

Голы: Ольмо, 86; Левандовский, 90

Предупреждения: Лосано, 77

«Эспаньол»: Дмитрович – Ромеро, Кабрера, Калеро, Эль-Хиляли – Гонсалес – Милья (Пуадо, 82), Экспосито (Жофре Каррерас, 60), Лосано, Долан (Терратс, 82) – Роберто Фернандес (К. Гарсия, 75)

«Барселона»: Жоан Гарсия – Бальде, Мартин (Педри, 65), Кубарси, Кунде – Эрик Гарсия, де Йонг – Решфорд (Фермин, 46), Рафинья (Ольмо, 65), Ямаль – Ф. Торрес (Левандовский, 65)

Арбитр: Виктор Гарсия (Испания)

Стадион «RCDE» (Корнелья-де-Льобрегат, Испания)

ЭСПАНЬОЛ – БАРСЕЛОНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
Dexter
Браво Барса!!!
Віталій Ткачук
Барса обіграла Еспаньйол). Ніколи такого не було, правда?
