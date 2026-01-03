Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Эльче
03.01.2026 19:30 - : -
Вильярреал
Испания
Эльче – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 3 января в 19:30 по Киеву

Эльче – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
3 января на Мануэль Мартинес Валеро пройдет матч 18-го тура Примеры Испании, в котором Эльче встретится с Вильярреалом.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Эльче

Команда уже несколько раз пробовала свои силы в Ла Лиге, но постоянно в итоге откатывалась в Сегунду. После очередного падения, казалось, она начинает застревать там - в позапрошлом сезоне закончили на скромном одиннадцатом месте. Но как раз после этого и пригласили на тренерский пост Эдера Сарабию. А тот с первой же попытки сделал рывок на лидирующую позицию!

На этом специалист не успокоился, и со своими подопечными показывает достаточно уверенную игру на более высоком уровне. С учетом 4:0 в крайнем туре с Райо Вальекано получилось уйти на короткие зимние каникулы, имея поровну, по пять, побед и поражений. Всего же собрано 22 очка, что девятый результат в текущем розыгрыше. Ну и в кубке тоже прошли, в том числе, и Эйбар в декабре.

Вильярреал

Клуб в последнее время играл под руководством толковых наставников. Унаи Эмери брал Лигу Европы и выводил его в полуфинал Лиги чемпионов. Нынешний наставник, Марселино, до такого не добирался пока. Но в прошлом сезоне, первом полноценном после возвращения на пост, уже поднял подопечных в топ-5 Примеры.

Тот результат обеспечил право вернуться в Лигу чемпионов. Но как раз там испанцы напрочь разочаровали, проиграв большинство матчей. К тому же в кубке уступили 1:2 Расингу. Но как же преображается команда в Примере! Там она идет практически наравне с Атлетико: выиграно одиннадцать из шестнадцати матчей и собрано 35 очков. Правда, и там себе настроение перед короткими зимними каникулами испортили, проиграв 0:2, правда, чемпиону и лидеру, Барселоне.

Статистика личных встреч

В четырех последних очных поединках клубы обменивались победами на своих полях.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у гостей сейчас есть хорошие шансы на успех. Но с учетом того, что и их противник в хорошей форме, поставим на выездную победу при нулевой форе (коэффициент - 1,60).

