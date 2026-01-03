Вильярреал приближается к Реалу, Валенсия снова у зоны вылета

Состоялся ряд матчей 18-го тура чемпионата Испании. Вильярреал на выезде сумел обыграть Эльче со счетом 3:1 и остается в топе турнирной таблицы.

Команда набрала 38 очков и находится на третьей позиции с отставанием от второго Реала в четыре пункта при матче в запасе.

Среди других результатов отметим поражение Валенсии 1:4 в матче с Сельтой. Команда уже по итогам тура может опуститься в зону вылета, если удачно свою встречу закончит Жирона.

Чемпионат Испании. 18-й тур

Сельта – Валенсия 4:1

Голы: Иглесиас, 33, 59, Эль-Абделлауи, 83, Альварес, 90 – Пепелу, 70

Осасуна – Атлетик 1:1

Голы: Гарсия, 34 – Гарусета, 72

Эльче – Вильярреал 1:3

Голы: Нето, 30 – Молейро, 7, Микаутадзе, 14, Морено, 83