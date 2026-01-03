Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Вильярреал приближается к Реалу, Валенсия снова у зоны вылета
Чемпионат Испании
Осасуна
03.01.2026 17:15 – FT 1 : 1
Атлетик Бильбао
Испания
Вильярреал приближается к Реалу, Валенсия снова у зоны вылета

Матчи чемпионата Испании по футболу

Вильярреал приближается к Реалу, Валенсия снова у зоны вылета
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся ряд матчей 18-го тура чемпионата Испании. Вильярреал на выезде сумел обыграть Эльче со счетом 3:1 и остается в топе турнирной таблицы.

Команда набрала 38 очков и находится на третьей позиции с отставанием от второго Реала в четыре пункта при матче в запасе.

Среди других результатов отметим поражение Валенсии 1:4 в матче с Сельтой. Команда уже по итогам тура может опуститься в зону вылета, если удачно свою встречу закончит Жирона.

Чемпионат Испании. 18-й тур

Сельта – Валенсия 4:1
Голы: Иглесиас, 33, 59, Эль-Абделлауи, 83, Альварес, 90 – Пепелу, 70

Осасуна – Атлетик 1:1
Голы: Гарсия, 34 – Гарусета, 72

Эльче – Вильярреал 1:3
Голы: Нето, 30 – Молейро, 7, Микаутадзе, 14, Морено, 83

По теме:
Дерби Каталонии. Обнародованы составы на матч Эспаньол – Барселона
Эспаньол – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Эльче – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Валенсия Сельта Вильярреал Эльче Осасуна Атлетик Бильбао Ла Лига
