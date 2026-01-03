3 января на Эль-Садар пройдет матч 18-го тура Примеры Испании, в котором Осасуна встретится с Атлетиком.

Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Осасуна

Команда в прошлом сезоне была очень близка к возвращению в еврокубки. Тогда ей банально не повезло, ведь, собрав те же 52 очка, что и Райо Вальекано, отдали тому восьмое место (и пропуск в Лигу конференций). Еще и потом тренер, Морено, покинул Памплону.

Ставка на Алессио Лиски как его преемника поначалу смотрелась откровенно неудачной. Клуб очень тяжело стартовал. Да и сейчас не так чтобы особенно впечатляет: с восемнадцатью очками идет на двенадцатой позиции, всего на дистанцию в одну победу опережая болтающуюся в зоне вылета Жирону. Но все же, кажется, итальянцу дали еще шанс за счет результата последних матчей - четыре из пяти приносили победы его подопечным. Правда, это с учетом прохода в рамках Копы дель Рей Эбро и Уэски.

Атлетик

Клуб тоже переживает не лучший, мягко говоря, сезон. Но у Вальверде, конечно, в Бильбао громадный кредит доверия. И он особенно укрепился после того, как после возвращения на пост, за последнее время, Эрнесто успел выиграть кубок Испании, а потом выводил басков в полуфинал Лиги Европы и на четвертое место в Примере.

Последний результат позволил вернуться в Лигу чемпионов, но там команда проваливается и фактически осталась уже без шансов выйти там в плей-офф. Еще и на внутренней арене проиграно половину матчей в новом розыгрыше Примеры, уже девять раз. В том числе в крайних турах были 0-2 с Сельтой на выезде и 1-2 с Эспаньолом дома. Впрочем, плотность такова, что и после такого удается фактически делить седьмую позицию, да и в кубке борьба продолжается.

Статистика личных встреч

В четырех последних официальный матчах у соседей по одной победе, причем их брали на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы чуть больше верят в братьев Уильямс и компанию. Но тут будет опять больше борьбы, чем зрелища - ставим на итоговые тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,60).