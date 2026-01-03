3 января на Балаидос пройдет матч 18-го тура Примеры Испании, в котором Сельта встретится с Валенсией.

Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Сельта

Команда после нескольких откровенно тяжелых лет наконец-то выстрелила в прошлом сезоне. Хиральдес, что, придя по ходу 2023/2024, начинал с привычного, успеха в борьбе за выживание, в прошлой темпораде со своими подопечными забрался на седьмую итоговую позицию.

Такой результат позволил наконец-то вернуться в Лигу Европы. И там испанцы смотрятся вполне достойно, выиграв и проиграв поровну, по три раза - пока что все идет к тому, что они выйдут в плей-офф. Еще и на внутренней арене, поначалу долго не побеждая (впервые аж в конце октября!), в итоге за счет плотной конкуренции сумели закончить 2025-й год на все той же седьмой позиции. И только в кубке обидно вылетели: ведя с Альбасете в счете, позволили сопернику сровнять, а потом и уступили аутсайдеру в серии пенальти!

Валенсия

Клуб остался на том уровне, который успешно покинул сейчас его соперник - это все так же хронический борец за выживание в Ла Лиге. Чтобы избежать, казалось, неизбежного падения в Сегунду, год назад не поскупились выложить отступные за Карлоса Корберана. Но не зря: вернувшийся из Англии на родину специалист сумел показать уверенную игру во втором круге прошлого сезона.

В новой темпораде поначалу хорошо получалось хотя бы дома: на Месталье в первых трех матчах взяли семь очков. Но потом обороты упали, и разве что в кубке в декабре продолжали выигрывать, а в Примере максимум были ничьи. Все же получилось закончить календарный год над зоной вылета, на семнадцатой позиции. Но при этом собрали только шестнадцать очков, менее чем по одному за тур. И от Жироны минимально оторвались за счет 1:1 с Мальоркой в крайнем поединке.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне клубы обменялись победами на своих полях.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что Аспас и компания удачно начнут 2026-й год. Поверим, что хозяева выиграют (коэффициент - 2,02).