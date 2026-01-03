Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сельта – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Сельта
03.01.2026 15:00 - : -
Валенсия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
03 января 2026, 11:14 | Обновлено 03 января 2026, 11:31
40
0

Сельта – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 3 января в 15:00 по Киеву

03 января 2026, 11:14 | Обновлено 03 января 2026, 11:31
40
0
Сельта – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

3 января на Балаидос пройдет матч 18-го тура Примеры Испании, в котором Сельта встретится с Валенсией.

Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Сельта

Команда после нескольких откровенно тяжелых лет наконец-то выстрелила в прошлом сезоне. Хиральдес, что, придя по ходу 2023/2024, начинал с привычного, успеха в борьбе за выживание, в прошлой темпораде со своими подопечными забрался на седьмую итоговую позицию.

Такой результат позволил наконец-то вернуться в Лигу Европы. И там испанцы смотрятся вполне достойно, выиграв и проиграв поровну, по три раза - пока что все идет к тому, что они выйдут в плей-офф. Еще и на внутренней арене, поначалу долго не побеждая (впервые аж в конце октября!), в итоге за счет плотной конкуренции сумели закончить 2025-й год на все той же седьмой позиции. И только в кубке обидно вылетели: ведя с Альбасете в счете, позволили сопернику сровнять, а потом и уступили аутсайдеру в серии пенальти!

Валенсия

Клуб остался на том уровне, который успешно покинул сейчас его соперник - это все так же хронический борец за выживание в Ла Лиге. Чтобы избежать, казалось, неизбежного падения в Сегунду, год назад не поскупились выложить отступные за Карлоса Корберана. Но не зря: вернувшийся из Англии на родину специалист сумел показать уверенную игру во втором круге прошлого сезона.

В новой темпораде поначалу хорошо получалось хотя бы дома: на Месталье в первых трех матчах взяли семь очков. Но потом обороты упали, и разве что в кубке в декабре продолжали выигрывать, а в Примере максимум были ничьи. Все же получилось закончить календарный год над зоной вылета, на семнадцатой позиции. Но при этом собрали только шестнадцать очков, менее чем по одному за тур. И от Жироны минимально оторвались за счет 1:1 с Мальоркой в крайнем поединке.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне клубы обменялись победами на своих полях.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что Аспас и компания удачно начнут 2026-й год. Поверим, что хозяева выиграют (коэффициент - 2,02).

Прогноз Sport.ua
Сельта
3 января 2026 -
15:00
Валенсия
Победа Сельты 2.02 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Когда играют Барселона и Реал? Прогнозы на 18-й тур Ла Лиги 2025/26
Эспаньол – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Эльче – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Сельта Валенсия Ла Лига Ла Лига - betking чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 02 января 2026, 16:41 0
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Барселонское и парижское дерби, Аталанта против Гаспа, Пеп против Челси

Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Бокс | 03 января 2026, 09:14 1
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»

Боксер выступил с пожеланиями на Новый год

ЛНЗ не планирует отпускать легионера, который играл на ЧМ-2022
Футбол | 03.01.2026, 08:14
ЛНЗ не планирует отпускать легионера, который играл на ЧМ-2022
ЛНЗ не планирует отпускать легионера, который играл на ЧМ-2022
Стародубцева успешно стартовала в квалификации турнира WTA 250 в Окленде
Теннис | 03.01.2026, 08:59
Стародубцева успешно стартовала в квалификации турнира WTA 250 в Окленде
Стародубцева успешно стартовала в квалификации турнира WTA 250 в Окленде
Анонс 18-го тура Серии А: битва за чемпионство продолжается!
Футбол | 02.01.2026, 15:37
Анонс 18-го тура Серии А: битва за чемпионство продолжается!
Анонс 18-го тура Серии А: битва за чемпионство продолжается!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
02.01.2026, 11:15 28
Футбол
Умер легендарный игрок и тренер украинского клуба
Умер легендарный игрок и тренер украинского клуба
01.01.2026, 17:33 1
Футбол
Правительство африканской страны распустило сборную после провала на КАН
Правительство африканской страны распустило сборную после провала на КАН
01.01.2026, 16:15 25
Футбол
Усик – в рейтинге самых богатых спортсменов 2025 года. Сколько заработал?
Усик – в рейтинге самых богатых спортсменов 2025 года. Сколько заработал?
02.01.2026, 08:33 5
Бокс
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
02.01.2026, 23:51
Футбол
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
01.01.2026, 10:18 5
Бокс
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
02.01.2026, 06:22 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ
01.01.2026, 18:23 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем