Ман Сити придется подождать. Клуб еще не закрыл трансфер вингера
Семеньо остается в Борнмуте
Тренер Борнмута Андони Ираола не подтверждает информацию о том, что вингер Антуан Семеньо уже стал игроком Манчестер Сити.
В субботу игрок будет в заявке на матч АПЛ против Арсенала.
«Антуан остается игроком Борнмута, ничего не подписано. Он сыграет с Арсеналом, и мы планируем, что сыграет и в следующем матче. Но трансферный рынок открылся, все может случиться».
«Пока что Семеньо – игрок Борнмута», – сказал Ираола.
Ранее сообщалось, что Манчестер Сити активирует клаусулу в размере 65 миллионов фунтов, а сам игрок хочет перейти в команду Жузепа Гвардиолы.
