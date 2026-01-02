Ман Сити придется подождать. Клуб еще не закрыл трансфер вингера

Тренер Борнмута Андони Ираола не подтверждает информацию о том, что вингер Антуан Семеньо уже стал игроком Манчестер Сити.

В субботу игрок будет в заявке на матч АПЛ против Арсенала.

«Антуан остается игроком Борнмута, ничего не подписано. Он сыграет с Арсеналом, и мы планируем, что сыграет и в следующем матче. Но трансферный рынок открылся, все может случиться».

«Пока что Семеньо – игрок Борнмута», – сказал Ираола.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити активирует клаусулу в размере 65 миллионов фунтов, а сам игрок хочет перейти в команду Жузепа Гвардиолы.