ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ вернул легенду за смешные деньги

Английский «Брайтон» официально объявил о подписании немецкого полузащитника дортмундской «Боруссии» Паскаля Гросса.

Отмечается, что 34-летний футболист подписал с «чайками» контракт до лета 2027 года.

По информации СМИ, сумма его трансфера составила 2 миллиона евро.

Паскаль Гросс выступал за «Брайтон» с 2017 по 2024 годы, сыграв 261 матч – 6-й показатель в истории клуба.

В сезоне 2025/26 Паскаль Гросс провел 16 матчей на клубном уровне, отличившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что в «Брайтон» вернется Эван Фергюсон.