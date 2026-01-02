ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ вернул легенду за смешные деньги
Паскаль Гросс перешел из Боруссии Д в Брайтон
Английский «Брайтон» официально объявил о подписании немецкого полузащитника дортмундской «Боруссии» Паскаля Гросса.
Отмечается, что 34-летний футболист подписал с «чайками» контракт до лета 2027 года.
По информации СМИ, сумма его трансфера составила 2 миллиона евро.
Паскаль Гросс выступал за «Брайтон» с 2017 по 2024 годы, сыграв 261 матч – 6-й показатель в истории клуба.
В сезоне 2025/26 Паскаль Гросс провел 16 матчей на клубном уровне, отличившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что в «Брайтон» вернется Эван Фергюсон.
We are delighted to confirm that Pascal Gross has returned to the club for undisclosed terms on a contract until June 2027! 🤝 pic.twitter.com/ZOaRUJxZ2j— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) January 2, 2026
