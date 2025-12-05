Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу

Форвард киевского «Динамо» Владислав Бленуце с высокой вероятностью покинет чемпионат Украины во время зимнего трансферного окна. Об этом идется в материале, которое опубликовало румынское издание Stiridecluj.

«В поединке против «Полтавы» 23-летний форвард остался на скамейке запасных в третьем матче подряд – положение румынского нападающего становится всё более сложным.

В шести из последних восьми матчей он не сыграл ни одной минуты, источники утверждают, что киевское «Динамо» будет настаивать на расставании с игроком уже зимой.

Перешедший летом из «Крайовы» за 1,8 миллиона евро (сумма может увеличиться до 2,4 миллиона благодаря бонусам), Блэнуце провёл за «бело-синих» всего 303 минуты, забив один гол в матче против «Зриньски», который завершился победой со счётом 6:0.

Учитывая высокую конкуренцию в стартовом составе и давление со стороны болельщиков, Владислав почти наверняка покинет клуб зимой», – сообщили в издании.

После перехода в чемпионат Украины Бленуце попал в скандал из-за публикаций российского контента в социальных сетях, однако позже легионер извинился за свои действия.