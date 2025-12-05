Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
Украина. Премьер лига
05 декабря 2025, 10:01 | Обновлено 05 декабря 2025, 10:06
Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу

Владислав Бленуце так и не сумел завоевать место в стартовом составе киевской команды

Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
ФК Динамо Киев. Владислав Бленуце

Форвард киевского «Динамо» Владислав Бленуце с высокой вероятностью покинет чемпионат Украины во время зимнего трансферного окна. Об этом идется в материале, которое опубликовало румынское издание Stiridecluj.

«В поединке против «Полтавы» 23-летний форвард остался на скамейке запасных в третьем матче подряд – положение румынского нападающего становится всё более сложным.

В шести из последних восьми матчей он не сыграл ни одной минуты, источники утверждают, что киевское «Динамо» будет настаивать на расставании с игроком уже зимой.

Перешедший летом из «Крайовы» за 1,8 миллиона евро (сумма может увеличиться до 2,4 миллиона благодаря бонусам), Блэнуце провёл за «бело-синих» всего 303 минуты, забив один гол в матче против «Зриньски», который завершился победой со счётом 6:0.

Учитывая высокую конкуренцию в стартовом составе и давление со стороны болельщиков, Владислав почти наверняка покинет клуб зимой», – сообщили в издании.

После перехода в чемпионат Украины Бленуце попал в скандал из-за публикаций российского контента в социальных сетях, однако позже легионер извинился за свои действия.

Динамо Киев Владислав Бленуце трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник
Gargantua
Ахметов контролирует СМИ и по сути заставляет дурачка Суркиса делать то, что выгодно Шахтеру  
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Jolland
клята кротівня психологічно збила Владислава
Ответить
0
volf2020
його шлях за руцьким кораблем.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Микола Унгурян
тю, а як він може розкрити свій потенціал, якщо його не випускають на поле? 
Ну і при чому тут кротівня та АХметов, якщо рішення кого випускати на поле приймає головний тренер ДК? 
Тут або ДК боїться випускати його на поле, щоб не було скандалу (хоча який скандал може бути?) або він програє конкуренцію іншим нападникам ДК
Ответить
-1
