В бразильском футболе запущено крупнейшее коллективное спонсорство

Футбольная федерация Сан-Паулу объявила о масштабном спонсорском соглашении с букмекерской компанией Rivalo.

Партнерство охватит 45 из 48 команд, выступающих в Сериях A2, A3 и A4 Чемпионата Сан-Паулу, а также в Кубке Сан-Паулу.

Бренд Rivalo появится на игровой форме команд, в названии соревнований и на рекламных щитах стадионов Серии A1. Компания также станет спонсором Программы честности FPF, направленной на борьбу с договорными матчами.

В федерации назвали соглашение крупнейшим коллективным спонсорством в истории бразильского футбола. Представители FPF и Rivalo подчеркнули, что проект укрепит клубы и задаст новый формат спортивного спонсорства в стране.

Спонсорство начнет действовать 11 января – в день старта чемпионата Сан-Паулу Серии A2.

