Хет-трик на Boxing Day. Может ли игрок МЮ повторить достижение Бербатова?

Только 7 футболистов в истории АПЛ становились авторами хет-триков на Boxing Day (26 декабря).

В 2025 году в этот день будет сыгран лишь 1 матч 18-го тура, в котором Манчестер Юнайтед на «Олд Траффорд» примет Ньюкасл Юнайтед.

Среди 7 игроков, забивавших 3 гола 26 декабря, был лишь один представитель Манчестер Юнайтед: Димитар Бербатов в 2011 году (против Уиган Атлетик).

Игроки Ньюкасла никогда не отличались подобным достижением.

Тоттенхэм Хотспур является единственным клубом, двое игроков которого делали хет-трик на Boxing Day: Гарет Бэйл (2012) и Гарри Кейн (2017).

Авторы хет-триков в матчах АПЛ на Boxing Day (26 декабря)

Тьерри Анри (Арсенал, 2000, против Лестер Сити)

Кевин Филлипс (Сандерленд, 2000, против Брэдфорд Сити)

Робби Фаулер (Лидс Юнайтед, 2001, против Болтон Вондерерз)

Димитар Бербатов (Манчестер Юнайтед, 2011, против Уиган Атлетик)

Гарет Бэйл (Тоттенхэм Хотспур, 2012, против Астон Виллы)

Гарри Кейн (Тоттенхэм Хотспур, 2017, против Саутгемптона)

Крис Вуд (Ноттингем Форест, 2023, против Ньюкасл Юнайтед)