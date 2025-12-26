Хет-трик на Boxing Day. Может ли игрок МЮ повторить достижение Бербатова?
Вспомним всех авторов хет-триков в АПЛ, оформленных 26 декабря
Только 7 футболистов в истории АПЛ становились авторами хет-триков на Boxing Day (26 декабря).
В 2025 году в этот день будет сыгран лишь 1 матч 18-го тура, в котором Манчестер Юнайтед на «Олд Траффорд» примет Ньюкасл Юнайтед.
Среди 7 игроков, забивавших 3 гола 26 декабря, был лишь один представитель Манчестер Юнайтед: Димитар Бербатов в 2011 году (против Уиган Атлетик).
Игроки Ньюкасла никогда не отличались подобным достижением.
Тоттенхэм Хотспур является единственным клубом, двое игроков которого делали хет-трик на Boxing Day: Гарет Бэйл (2012) и Гарри Кейн (2017).
Авторы хет-триков в матчах АПЛ на Boxing Day (26 декабря)
- Тьерри Анри (Арсенал, 2000, против Лестер Сити)
- Кевин Филлипс (Сандерленд, 2000, против Брэдфорд Сити)
- Робби Фаулер (Лидс Юнайтед, 2001, против Болтон Вондерерз)
- Димитар Бербатов (Манчестер Юнайтед, 2011, против Уиган Атлетик)
- Гарет Бэйл (Тоттенхэм Хотспур, 2012, против Астон Виллы)
- Гарри Кейн (Тоттенхэм Хотспур, 2017, против Саутгемптона)
- Крис Вуд (Ноттингем Форест, 2023, против Ньюкасл Юнайтед)
