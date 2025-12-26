Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Англия
26 декабря 2025, 13:33 |
Хет-трик на Boxing Day. Может ли игрок МЮ повторить достижение Бербатова?

Вспомним всех авторов хет-триков в АПЛ, оформленных 26 декабря

Getty Images/Global Images Ukraine

Только 7 футболистов в истории АПЛ становились авторами хет-триков на Boxing Day (26 декабря).

В 2025 году в этот день будет сыгран лишь 1 матч 18-го тура, в котором Манчестер Юнайтед на «Олд Траффорд» примет Ньюкасл Юнайтед.

Среди 7 игроков, забивавших 3 гола 26 декабря, был лишь один представитель Манчестер Юнайтед: Димитар Бербатов в 2011 году (против Уиган Атлетик).

Игроки Ньюкасла никогда не отличались подобным достижением.

Тоттенхэм Хотспур является единственным клубом, двое игроков которого делали хет-трик на Boxing Day: Гарет Бэйл (2012) и Гарри Кейн (2017).

Авторы хет-триков в матчах АПЛ на Boxing Day (26 декабря)

  • Тьерри Анри (Арсенал, 2000, против Лестер Сити)
  • Кевин Филлипс (Сандерленд, 2000, против Брэдфорд Сити)
  • Робби Фаулер (Лидс Юнайтед, 2001, против Болтон Вондерерз)
  • Димитар Бербатов (Манчестер Юнайтед, 2011, против Уиган Атлетик)
  • Гарет Бэйл (Тоттенхэм Хотспур, 2012, против Астон Виллы)
  • Гарри Кейн (Тоттенхэм Хотспур, 2017, против Саутгемптона)
  • Крис Вуд (Ноттингем Форест, 2023, против Ньюкасл Юнайтед)
По теме:
Анонс 18-го тура АПЛ: что произойдет в заключительных матчах первого круга?
Салах разгневал мусульманских болельщиков
Доннарумма раскрыл, кто из игроков Сити убеждал его перейти в Манчестер
Олд Траффорд Boxing Day чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Манчестер Юнайтед Димитар Бербатов хет-трик
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
