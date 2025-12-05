ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»

Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал, как организация поддерживает развитие молодых украинских тренеров.

«Мы стремимся отправлять наших перспективных тренеров за границу, чтобы они могли учиться, получать новый опыт и профессионально расти. Уже несколько лет действует наше соглашение с «Манчестер Сити», а сейчас ведем переговоры и с другими клубами. Кроме того, мы реализовали много важных инициатив в социальной сфере», – отметил Шевченко.

Ранее президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко оценил шансы сборной Италии в плей-офф квалификации ЧМ-2026, которая не сумела пробиться на мундиаль, поскольку заняла второе место в своей группе.