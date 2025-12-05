Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
Украина. Премьер лига
05 декабря 2025, 22:02 |
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»

Президент УАФ – о развитии молодых украинских тренеров

УАФ. Андрей Шевченко

Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал, как организация поддерживает развитие молодых украинских тренеров.

«Мы стремимся отправлять наших перспективных тренеров за границу, чтобы они могли учиться, получать новый опыт и профессионально расти. Уже несколько лет действует наше соглашение с «Манчестер Сити», а сейчас ведем переговоры и с другими клубами. Кроме того, мы реализовали много важных инициатив в социальной сфере», – отметил Шевченко.

Ранее президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко оценил шансы сборной Италии в плей-офф квалификации ЧМ-2026, которая не сумела пробиться на мундиаль, поскольку заняла второе место в своей группе.

Дмитрий Олийченко Источник: Tuttosport
