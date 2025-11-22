Андрей ШЕВЧЕНКО: «Желаю вашей сборной пробиться на чемпионат мира»

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко оценил шансы сборной Италии в плей-офф квалификации ЧМ-2026, которая не сумела пробиться на мундиаль, так как заняла второе место в своей группе.

«Италия – это команда, которая должна пробиться на чемпионат мира. У них один из сильнейших внутренних чемпионатов в Европе и отличный подбор игроков.

Гаттузо улучшил игру команды, я вижу много агрессию в матчах Италии. Желаю вашей сборной хорошо подготовиться и завоевать путевку на чемпионат мира», – сказал Шевченко.

Итальянская команде в полуфинале плей-офф сыграет против Северной Ирландии 26 марта 2026 года. В случае победы подопечные Дженнаро Гаттузо сыграют с сильнейшим в паре Уэльс – Босния и Герцеговина.

В квалификации сыграет и сборная Украины, соперником которой стала Швеция. В другом полуфинале пути B встретятся команды Польши и Албании.